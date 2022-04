Laura Maddaloni attacca Lory Del Santo/ Sui social scatta l’indignazione e…

Laura Maddaloni e la battuta infelice e Lory Del Santo. Sui social scatta l’indignazione

Laura Maddaloni picchia duro. La naufraga dell’Isola dei Famosi potrebbe essere raggiunta nelle prossime ore da un provvedimento. Prima di essere eliminata con suo marito dalla coppia formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Laura ha dimostrato di essere una vera combattente. Nicolas Vaporidis ha fatto il suo nome e quello del marito non solo giudicandoli i naufraghi più forti ma anche perché si sarebbe lasciato convincere da Lory Del Santo che ha chiesto all’attore di non nominarla. Una volta appreso quello che era successo Laura Maddaloni è andata su tutte le furie e non sono mancate le discussioni. Lory Del Santo avrebbe macchinato la nomination e Laura ha preteso dagli altri naufraghi la verità. Lo scontro in diretta è stato infuocato ma nelle scorse ore un fuorionda choc ha diviso i social. Laura Maddaloni avrebbe dichiarato: “Adesso voi tirate fuori le pa**e il coraggio di dire cosa vi diceva Lory. Sì però lo dovete dire chiaro. Alvin senti che dice ora? Prima in onda negava e adesso ammette. Io la parte della pazza bugiarda non la faccio ve lo dico adesso. Ora dice che l’ha fatto, è andata dagli altri a dire di nominarci. Blind è un ragazzo di 20 anni non si mette a dire cavolate. Però anche voi altri in diretta dovete avere gli attributi di dire tutto. Non posso accettarle, che lei mi volesse votare ok, ma queste cose che va in giro a fare ciu ciu ciu no, ma che gioco è?! Accetto di essere in nomination, ma non il modo in cui ci sono finita. Tutti mi avevano detto che Nicolas era stato condizionato da Lory Del Santo a nominarmi”, si è sfogata.

Laura Maddaloni ha poi rivolto una tagliente sfilettata contro la Del Santo che nessuno dei naufraghi ha colto, ma che ha fatto molto discutere il web che nel sentire dall’ex judoka: “Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente”. Il web è impazzito e non sono stati pochi i commenti di disapprovazione. Su Twitter i fan sono in dilerio e tutti hanno condividono il loro disappunto: “Mi dispiace per Laura ma non comprendo le parole dette a Lory che ha perso due figli“. Chiedono infatti provvedimenti seri e immediati perché non trovano nessuna giustificazione per il comportamento di Laura.

Laura Maddaloni sarà squalificata dall’Isola dei Famosi?

Nelle ultime puntate dell’Isola dei Famosi non sono mancati insulti e discussioni accese tra i naufraghi, che hanno manifestato le loro antipatie in diretta. Laura Maddaloni ha intrapreso la sua avventura con il marito Clemente Russo, il famoso ex pugile italiano ed è riuscita a diventare la protagonista delle polemiche del reality. Laura Maddaloni ha avuto uno scontro molto accesso con Lory del Santo, accusata di aver istigato i naufraghi a votarla e mandarla dritta in nomination. Questo problema non si è risolto, anzi durante ogni diretta è emersa l’ostilità tra le due naufraghe, creando disagio e scompiglio in puntata. I due, amareggiati a causa della nomination, hanno dovuto scontrarsi con Carmen Di Pietro e Alessandro Iannone al televoto, ma sono stati sconfitti. Clemente e Laura, su indicazione di Ilary hanno dovuto lasciare Playa Accoppiada per poi approdare a Playa Sgamada, per poter continuare il reality come concorrenti singoli. Il fuori onda di Laura nei confronti di Lory del Santo avvenuto durante l’ultima puntata potrebbe essere motivo di squalifica o di provvedimenti molto duri.

La sua sfuriata sarebbe potuta passare anche inosservata, se non fosse stato per l’ultima frase pronunciata da Laura, che decide di attaccare Lory facendo riferimento al suo doloroso e tragico passato. Questo gesto di cattivo gusto potrebbe costare l’eliminazione diretta a Laura, che ha provocato anche l’indignazione dei fan. La coppia aveva deciso di intraprendere questa avventura per poter vincere il reality, ma dovrà fare i conti con il pubblico a casa e con le discussioni con gli altri naufraghi. Il popolo del web ha apprezzato questi litigi avvenuti nell’isola, ma forse dovrà salutare definitivamente Laura? E se dovesse essere eliminata Clemente deciderà di seguirla in Italia? In questi giorni scopriremo cosa succederà in Honduras e come andrà avanti l’avventura di Laura nella Playa dei singoli dove Clemente è già stato nominato capo assoluto dei naufraghi grazie alle sue qualità e capacità.











