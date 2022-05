Laura Maddaloni “Complotto contro Mercedesz all’Isola”/ “Hanno capito che è forte”

Tra i nominati dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2022 c’è anche Mercedesz Henger. Arrivata da poco all’Isola, la naufraga si è subito beccata una sfilza di nomination, anche da parte degli ultimi arrivati che si sono accodati alla massa. A causarle queste critiche il presunto comportamento non veritiero nei confronti di Edoardo Tavassi e le bugie che starebbe dicendo sul suo ex fidanzato (che qualcuno crede non sia realmente ex). Se, dunque, in tanti continuano a non crederle, c’è chi oggi, in diretta televisiva, ha deciso di prendere le sue difese. Laura Maddaloni, ospite a Pomeriggio 5 dopo la sua eliminazione all’Isola dei Famosi, ha preso le difese della naufraga, schierandosi apertamente dalla sua parte.

Laura Maddaloni furiosa con Luxuria "Pessimo gusto"/ "Ha fatto smorfie mentre uscivo"

Laura Maddaloni difende Mercedesz Henger: “È sincera”

“Io ci credo in Mercedesz, – ha ammesso Laura Maddaloni in diretta a Pomeriggio 5 – è una ragazza che assolutamente non sta fingendo.” Per la sportiva, la naufraga è anzi un personaggio molto temuto dal gruppo e, per questo, sarebbe finita nel loro mirino: “Anzi, è pure forte e sta subendo anche lei il fatto che è entrata forte, l’hanno praticamente nominata in otto: se questo non è complotto!” Per Laura, dunque, Mercedesz non solo è forte ma non sta mentendo sulla questione dell’ex fidanzato. D’altronde, proprio nelle ultime ore, sono giunte nuove indiscrezioni che confermerebbero l’opinione della Maddaloni.

