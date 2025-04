Dopo l’ultima puntata di The Couple è scoppiato il caos per Laura Maddaloni, la quale si è sfogata con alcuni concorrenti. Spentesi le telecamere della diretta con Ilary Blasi su Canale 5, l’atleta si è confidata in cucina con Stefano Oradei, Manila Nazzaro e Giorgia Villa, furiosa con gli autori per quello che è successo in puntata. Ma non ha fatto in tempo ad aprire bocca che si è appartata da sola verso la sua camera scoppiando in lacrime per la delusione della serata. Cos’è succcesso?

Vedendola così triste, Giorgia Villa l’ha seguita per capire cosa stesse succedendo ma Laura Maddaloni e lei ha continuato a lamentarsi e piangere, inveendo contro The Couple e la produzione la quale durante l’ultima puntata non le ha fatto vedere nemmeno un video delle sue figlie e non le ha fatto neanche una sorpresa a differenza di quanto successo agli altri concorrenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il suo sfogo con la compagna e i suoi sospetti sugli autori.

Laura Maddaloni scoppia in lacrime a The Couple: “Non ce la faccio più, forse non ero pronta“

Laura Maddaloni, affranta dopo l’ultima puntata si è sfogata tra le lacrime con la sua compagna Giorgia Villa: “Io stanotte non dormo, lo vedi come sono agitata? Noi siamo state trasparenti oggi. Non un video, non una lettera? Nessuna sorpresa? Bo non capisco”. Poi ha continuato, dicendo di essere profondamente in crisi a stare nel reality e ha lamentato il fatto di non vedere la figlia ormai da giorni. “Non ce la faccio più, è troppo tosta”, continua, ammettendo a sè stessa che forse non era pronta a partecipare a questo programma. Poi, Laura Maddaloni si scaglia contro gli autori: “Ma che cavolo un video un messaggio, un qualcosa. Perché io no? C’è qualcosa che non va“.