Laura Maddaloni/ Dal ‘casatiello honduregno’ alle frecciate ai naufraghi: “Mi usano”

Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni vince il casatiello honduregno

Laura Maddaloni continua ad essere una delle protagoniste assolute di quest’Isola dei Famosi 2022. Anche nell’ultima puntata, la moglie di Clemente Russo si è rivelata imbattibile nella prova ricompensa, aggiudicandosi il tanto ambito ‘casatiello honduregno’. Nella sfida, Laura doveva battere Nicolas Vaporidis raggiungendo prima di lui una piattaforma in mezzo al mare, camminando su pali instabili, spostati continuamente dagli altri concorrenti. Alla fine ha vinto Laura Maddaloni e così a gustarsi le prelibatezze culinarie in palio è stata la squadra dei Tiburon. Una vittoria, quella di Laura, che alimenta una polemica che la moglie di Clemente Russo aveva innescato alcuni giorni fa, relativa al fatto che alcuni naufraghi approfitterebbero di lei.

Laura Maddaloni abbandona l'Isola dei famosi 2022 per malore?/ "Accertamenti medici"

Laura Maddaloni, alti e bassi all’Isola dei Famosi con gli altri naufraghi

Ci riferiamo quindi alle frecciate che Laura Maddaloni non aveva risparmiato ad alcuni suoi compagni d’avventura, durante una chiacchierata con Estefania Bernal nei giorni scorsi. La dolce metà di Clemente Russo, sostanzialmente, aveva ammesso di essersi infastidita e di essersi sentita usata dai compagni, specialmente nelle prove fisiche. Secondo quest’ultima, infatti, si rivolgerebbero a lei solo per trarre dei benefici personali: “Mi mandano di qua ma la farina, le uova e le patate che avevo desiderato io stanno di là. Vinciamo e quello si mangia la mia pizza”, aveva sbottato Laura. Nell’ultima puntata si è finalmente riuscita a gustare il suo casatiello, chissà che non le sia servito per contenere almeno gli attacchi di fame.

LEGGI ANCHE:

Laura Maddaloni fa polemica/ "Mi vogliono tutti per vincere le prove ma..."CLEMENTE RUSSO RAGGIUNGE LA MOGLIE LAURA ALL'ISOLA/ Via in caiucco ma cade e lo perde

© RIPRODUZIONE RISERVATA