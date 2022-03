Laura Maddaloni e il capanna-gate a l’Isola/ “Alcuni naufraghi non fanno nulla”

Laura Maddaloni a L’Isola dei Famosi punta il dito contro alcuni naufraghi che non si sono dati da fare durante gli ultimi giorni. Scoppia così il capanna gate durante la terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La moglie di Clemente Russo fa scoppiare la prima lite della serata: “ho un modo di vedere quando si presentano queste situazioni, affronto l’isola con uno spirito diverso. In questi momenti era più giusto unirci ed unirsi le forze, ma non l’abbiamo fatto tutti. C’è chi lavora troppo e chi sta fermo la e aspetto”. Dallo studio la Blasi cerca di capirci meglio chiedendo alla donna di spiegarsi meglio. La moglie di Clemente allora precisa: “ad esempio stanotte chi ha fatto la capanna è rimasto a dormire fuori”.

Anche il marito Clemente prende la parola: “la capanna l’abbiamo fatta 3-4 persone e poi abbiamo dormito fuori”. La moglie poi riprende la parola: “han dormito tutto il tempo nella capanna Nicholas e Carmen di Pietro”.

Laura Maddaloni contro Carmen Di Pietro e Nicholas Vaporidis

Carmen Di Pietro, chiamata in causa da Laura Maddaloni, racconta la sua versione dei fatti sul capanna-gate. “Loro hanno ragione, io sono andata a cercare i cocchi con Floriana. Mi sono addormentata, ma i patti erano che dopo due ore ci venivano a svegliare, a me non mi ha svegliato nessuno se no avremo fatto a cambio”. Anche Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, precisa: “io mi sono già scusato questa mattina perchè eravamo rimasto con i patti di fare i turni, su questo fatto mi sono già scusata perchè effettivamente potevo farlo”.

Laura Maddaloni allora cerca di spegnere la discussione precisando: “mi hanno fatto le scuse”. Luxuria dallo studio però non le manda a dire e precisa: “voi avete deciso che qualcuno dormisse dentro, decidetelo prima senza poi recriminare chi ci ha dormito dentro”.

