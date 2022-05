Laura Maddaloni eliminata?/ La moglie di Clemente Russo si scaglia contro Roger Balduino…

Laura Maddaloni ha messo nel mirino Roger Balduino…

Laura Maddaloni ha fatto la sua “nuova preda” a L’Isola dei Famosi 2022 dimostrando ancora una volta di avere un caratterino per niente facile. La moglie di Clemente Russo infatti si è scagliata contro Roger Balduino parlando di strategie di gioco che non le sono per niente piaciute. La donna ha specificato: “Fa la sua strategia, vuole vincere. Prima di venire qui io gli ho dato il bacio di Giuda. Per me sta giocando dal primo giorno e complimenti a lui perché ci ha fregato tutti .Finge un amore vero per andare avanti, ma queste cose non mi riguardano. Ha finto di essere nostro amico. Una strategia che per quanto mi riguarda non mi piace“. Siamo sicuri che durante la puntata di stasera proprio su queste parole sarà chiamato in causa Roger che avrà così la possibilità di rispondere a Laura e di spiegarle tutta la situazione dal suo punto di vista. Fatto sta che la sensazione è che le liti non siano di certe terminate qui e che oggi ci sarà di che divertirsi.

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?/ Sui social il dubbio che…

Laura Maddaloni, una serata importante a L’Isola dei Famosi

Serata importante per Laura Maddaloni quella di lunedì 9 maggio a L’Isola dei Famosi. La judoka è al televoto con Lory Del Santo e una tra loro due dovrà abbandonare la Palapa e tornare su Playa Sgamada. Ilary Blasi comunica il verdetto ed è Laura a doversene andare. Prima di salutare i compagni, la sportiva dà il bacio di Giuda a Roger e raggiunge sull’altra spiaggia il marito Clemente, in compagnia di Estefania e Licia. Poco dopo vengono raggiunti anche da Fabrizia Santarelli, messa al televoto flash con Maria Laura De Vitis. Appena giunta a Playa Sgamada, durante un fuorionda, Laura aggiorna subito i compagni sulla situazione a Playa Rinovada e lancia una serie di critiche verso Roger, accusandolo di essere un falso e di aver attuato alcune strategie per arrivare alla fine del gioco. Nel corso della serata, la conduttrice manda in onda una clip relativa alla lite tra Laura e Nicolas poiché, quest’ultimo è arrabbiato con la judoka per la perdita della prova ricompensa. Secondo lui Laura ha architettato un piano per finire la prova in parità e ha mancato di sportività. In risposta, la naufraga afferma che anche Carmen, Nick, Edoardo e Alessandro erano d’accordo. Nicolas sostiene che lei è una falsa, pronta a barare, pur di vincere. Anche in studio la situazione non migliora e i due non sembrano trovare un punto d’incontro.

LEGGI ANCHE:

Roger Balduino scaricato da Estefania, pronto a puntare su Mercedesz henger?/ Intanto piovono le critiche...Beatriz Marino/ L'ex di Roger Balduino mente? Ancora dubbi all'Isola: "Preparato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA