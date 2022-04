Laura Maddaloni fa polemica/ “Mi vogliono tutti per vincere le prove ma…”

Laura Maddaloni fa polemica all’Isola dei Famosi: “Mi vogliono tutti ma…”

Laura Maddaloni è tornata a Playa Tiburon. La naufraga dell’Isola dei Famosi ha messo in luce però il fatto di essere spesso usata per la sua forza fisica dagli altri ma di non ricavare poi nessun beneficio per lei. Parlando con Estefania Bernal, la moglie di Clemente Russo ha sottolineato: “Mi mandano di qua ma la farina, le uova e le patate che avevo desiderato io stanno di là. Vinciamo e quello si mangia la mia pizza”. Estefania la abbraccia e dice: “Non ci avevo pensato”. Laura Maddaloni ha denunciato la situazione parlandone espressamente in una clip. La donna sta patendo molto la fame nonostante si sia spesso messa al servizio degli altri: “Oggi sarà solo con il riso come era ieri nell’altra squadra. Io vado praticamente dove non c’è cibo”, denuncia. Poi aggiunge: “Poi mi vogliono tutti per vincere le prove ma io continuo a non mangiare che significa?”.

Laura Maddaloni spiega poi ad Estefania di essere felice solo per aver potuto incontrare di nuovo i suoi vecchi amici: “Almeno ho rivisto anche Clemente”. La donna sta patendo molto la distanza dal marito con il quale aveva iniziato insieme l’avventura nel reality. Laura ha però cercato di non buttarsi giù dimostrando forza e tenacia da vendere. La fame però sembra aver smorzato un po’ l’entusiasmo iniziale. Ce la farà a recuperare?

La serata di giovedì 14 aprile regala una gioia a Laura poiché ha la possibilità di riabbracciare per pochi minuti il marito Clemente. Infatti lo sportivo ha rinunciato all’immunità pur di vedere la moglie. Anche se i due sono poco distanti entrambi sentono molto la mancanza l’uno dell’altra e soprattutto Laura è molto provata dalla lontananza forzata. Non appena vede Clemente gli corre incontro e i due si baciano con passione. Saputo però che il marito rischia di uscire si dice dispiaciuta della situazione, ma è evidente la sua immensa gioia nell’averlo rivisto anche solo per poco tempo. La conduttrice assiste alla scena e chiosa che per un bacio si fa davvero di tutto. Nella puntata di giovedì 14 viene mandata in onda una clip in cui emerge come Laura, insieme ad altri compagni, come Edoardo e Roger, sia molto dubbiosa circa l’onestà di Licia, nuova entrata di lunedì 11 aprile.

Laura, parlando con Marco Senise, ammette di avere difficoltà a legare con lei poiché non la vede vera. Il conduttore, che conosce l’attrice da anni, sostiene che Licia sia una brava persona e che forse necessita di più tempo per creare un legame con un gruppo già molto affiatato. Laura ascolta l’opinione di Marco ma, per il momento, rimane della sua opinione. Nel corso della diretta Laura da membro della tribù Tiburon passa alla tribù Cucaracha: a seguito della vittoria di Estefania nella sfida del girarrosto contro Guendalina, la modella sceglie di fare venire Laura, ritenuta un elemento molto forte, nella tribù dei Tiburon e cede Edoardo, non perché lo ritenga un debole, ma per esclusione. Così facendo Edoardo si ricongiunge così con la sorella Guendalina, molto entusiasta. Nel corso delle nomination, Laura, come Alessandro, Ilona e Blind nomina Jeremias poiché ritiene che l’argentino non stia più bene sull’Isola e vuole aiutarlo a tornare a casa. Dato che più naufraghi votano Jeremias per il medesimo motivo, in studio sorge il sospetto che l’argentino abbia chiesto espressamente ai compagni di nominarlo. Laura non riceve nessun voto.











