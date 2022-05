Laura Maddaloni furiosa con Luxuria “Pessimo gusto”/ “Ha fatto smorfie mentre uscivo”

Laura Maddaloni torna ad attaccare Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5

Dopo il ritorno in Italia dall’Honduras e la lite con Vladimir Luxuria nella diretta dell’Isola dei Famosi del 16 maggio, Laura Maddaloni è ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La campionessa non ha ancora digerito le parole usare da Luxuria nei suoi confronti e torna, infatti, a ribadire il suo malumore: “Ho trovato di pessimo gusto, una volta tornata ho avuto la possibilità di vedere un po’ i social e ho la conferma che anche il suo atteggiamento, quando sono uscita dall’Isola, quando ho finito il mio percorso […] fare delle smorfie dietro quando oprmai io avevo finito il mio percorso mi è parso di cattivo gusto”.

Laura Maddaloni contro Luxuria: “Ha parlato male di me”

Non è d’accordo Arianna David che le fa notare “Lei dà un’opinione, tu ci devi stare.” Laura Maddaloni, invece, non ci sta e replica: “Per me lei è come un arbitro, per me può dire quello che vede ma non far trasparire una sua preferenza. Io sono stata me stessa e ciò che non mi piace sono le cose non leali. Prima che avessi lo scontro con Vladimir, non c’era nessun pregiudizio o messaggio negativo nei miei confronti, quando invece ha parlato male di me il suo messaggio ha avuto una forte risonanza, com’è giusto che sia visto il suo ruolo.” Così conclude: “Passa il messaggio che io abbia rosicato per essere uscita a causa di Vladimir ma non è così, è il fatto che mi abbia dato dell’aggressiva ad avermi fatto stare male!”

