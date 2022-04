Laura Maddaloni “Ho fatto 22 ore di flebo”/ Come sta ora? La judoka sfida la mancanza di forze

Laura Maddaloni ed il malessere all’Isola dei Famosi 2022

Laura Maddaloni, naufraga dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi, nei giorni scorsi non è stata bene, difatti ha avuto un malore in Honduras ed è stata portata con urgenza in infermeria. In molti hanno pensato che non avrebbe fatto ritorno a Playa Palapa, invece si è trattato di un malore causato da una grave carenza di ferro. “Pensavo che l’avessero detto, ma sono stata in ambulatorio, i medici hanno detto che sono anemica ho fatto 22 ore di flebo, stiamo cercando di far risalire il ferro. Ma andrà bene non ho dubbi”, ha detto la judoka.

Il malessere di cui è stata vittima è tra i più noti e consueti in un reality come l’Isola. Purtroppo i naufraghi non mangiano molto, raramente riescono a pescare qualcosa che possa soddisfare la fame di tutti e Laura, abituata probabilmente a fare incetta di proteine ha avuto un crollo fisico. Anche se è tornata in gioco, non ha potuto partecipare alla prova leader seguendo il consiglio dei medici e si è fatta sostituire da Blind che ha vinto facilitato da Roger il quale ha mollato in anticipo la presa. Blind ha mandato in nomination Edoardo Tavassi.

Laura Maddaloni a differenza di altri si sta adattando alla vita da naufraga, sta vivendo la sua avventura con lo spirito giusto, dimostrando di sapersela cavare anche senza la presenza del marito Clemente Russo. Però nei giorni scorsi si è sfogata con Estefania dicendo che viene sfruttata dal gruppo. Grazie alla sua fisicità e alla tenacia da vera sportiva, Laura viene scelta dai suoi compagni per affrontare le prove ricompensa e spesso riesce a guadagnare il bottino ottenendo come premio meno degli altri. Questa situazione la sta snervando e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vittoria da leader di Licia Nunez nei confronti della quale ha avuto qualcosa da ridire.

Anche se il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 considera Laura Maddaloni troppo aggressiva, questa volta le ha dovuto dare ragione. Lei non ha mai chiesto niente a nessuno e le prove le ha sempre affrontate con coraggio e forza, cosa che non avrebbe fatto Licia, chiedendo a Estefania e Alessandro di farle vincere la prova leader. Comunque la moglie di Russo ha preso le difese della Nunez, perché a fine gara l’attrice le ha detto come sono andate veramente le cose. La Maddaloni ha suggerito a Licia di chiarirsi con Alessandro ed Estefania per non rompere l’equilibrio che regna nel gruppo. Adesso però che ogni concorrente gioca per sé le dinamiche potrebbero cambiare. Il pubblico teme che Laura possa finire in nomination a causa del suo precario stato di salute, in molti sperano che non abbia delle ricadute e possa tornare in gara più agguerrita che mai.











