Laura Maddaloni, concorrente di The Couple insieme alla ginnasta Giorgia Villa, è scoppiata a piangere nel letto. Una crisi derivata dal fatto che secondo lei tutti la sopravvalutano e questo genera tensione e pressione a suo carico. Dopo essersi accorta del suo pianto, Giorgia Villa è corsa da lei nel letto, chiedendogli cosa non andasse e ribadendole che questo percorso nel reality di Canale 5 sarebbe stato tosto in maniera inevitabile. E pensare, che solo oggi le due si sono scontrate per via di una piccola incomprensione.

Elena Barolo a The Couple: "Laura Maddaloni? Spigolosa, ti squadra"/ Lei: "Non hanno capito niente!"

Infatti, Laura Maddaloni si è sentita in dovere di mettere in guardia Giorgia Villa, dicendole di evitare di mettersi in mezzo alle questioni dei concorrenti di The Couple. In particolare, Giorgia Villa si è intromessa in una questione riguardante Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, i quali hanno lamentato il comportamento di Antonino e dei Fratelli Mileto. Pierangelo non riesce a legare con lui e ammette di vederlo costruito e solo concentrato sul gioco: “Quando scherziamo, scherziamo, però tu la devi smettere. Non puoi intrometterti nelle questioni degli altri, anche queste potrebbero essere strategie”, ha detto Laura Maddaloni alla compagna.

Chi è Laura Maddaloni/ Dai successi al periodo più buio col marito Clemente Russo

Laura Maddaloni, Giorgia Villa la aiuta: “Da fuori sembri fortissima“

Lo sfogo di Laura Maddaloni non è passato inosservato a Giorgia Villa che si è subito recata vicino a lei dandole dei consigli: “Devi cercare di tenerti la giornata piena per non pensare. Qui è difficile dalla sera alla mattina“. E ancora: “Domani ci alleniamo, andiamo in piscina, facciamo la sauna e il massaggio, così non ci pensi“. Laura Maddaloni spiega di non volere che gli altri concorrenti la vedano così perchè la sopravvalutano e all’interno del reality lei sembra molto forte. “Da fuori sembri fortissima, non ti vuoi far vedere così“, le dice la compagna, ed effettivamente Laura risponde di non voler assolutamente che gli altri scoprano che lei sia triste.