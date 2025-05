Prosegue il percorso a The Couple per molti dei concorrenti e Laura Maddaloni sta facendo un bilancio della sua vita e di quello che le è successo prima di entrare nel reality. In particolare, confidandosi con Brigitta si è aperta su un tema molto delicato, quello delle sue tre figlie Janet, Rosie e Jane. Le confidenze sono avvenute appena dopo pranzo mentre la Boccoli stava iniziando ad allenarsi provando alcune prese ispirata dall’inquilina.

Così, piena di ispirazione Laura Maddaloni le ha raccontato tutto sulla sua carriera e cosa l’ha spinta a dare sempre il meglio per poi arrivare a vincere e a diventare una campionessa. La donna spiega che in tutto questo sono stati estremamente fondamentali i suoi genitori, in particolare suo padre che l’ha sempre compresa e seguita nel suo arduo percorso. Brigitta, affascinata le dà ragione e conviene con lei sull’importanza di mamma e papà: “Non sempre quello che decidono i genitori – se non seguono la passione dei figli – è giusto. È una bella cosa“.

Laura Maddaloni a The Couple: “Mia figlia Jane vuole fare judo come me“

Laura Maddaloni, estremamente contenta della sua vita, ha ribadito quanto l’appoggio della sua famiglia sia importante per lei. “Io mi sono allenata con mio padre. Penso di aver fatto di tutto per superare le aspettative su di me, ma credo però questo mi ha aiutato ad essere quello che sono oggi” ha detto all’amica Brigitta Boccoli orgogliosa della sua vita. Oltretutto, ha tenuto a dire che non vuole che le sue figlie vivano la stessa ansia per lo sport e il raggiungimento degli obiettivi dato che la figlia Jane ha detto che vuole fare Judo. Laura Maddaloni ha avuto paura che la ragazza avesse scelto questo sport per assomigliare a lei, cosa che inizialmente l’aveva lasciata perplessa.