Laura Maddaloni/ La sorpresa romantica del marito Clemente Russo per il compleanno

Laura Maddaloni è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 che più si stanno dando da fare dal punto di vista del supporto e della collaborazione. Il reality show ci ha abituati a personaggi che a dispetto delle attese riescono a sorprendere sia per carisma che per grinta, riuscendo a sovvertire quelle che sono le convinzioni precedenti all’inizio del programma. Un comportamento simile non è mai scontato viste le liti che spesso nascono proprio per criticare la nullafacenza di qualcuno. La sportiva ha avuto anche modo di mettere in evidenza un carattere molto forte e deciso, andando in contrasto e generando discussioni con alcuni componenti del cast. Nel corso della settima puntata, andata in onda Lunedì 11 aprile, c’è stato il grande ritorno da playa sgamada con una novità dal punto di vista dell’accoppiamento. Prima della decisione affidata al televoto flash per formare proprio la nuova coppia con Laura, quest’ultima ha avuto l’ennesima discussione con Lory del Santo. La showgirl ha criticato fortemente il modo di fare della Maddaloni a suo dire troppo prevaricatrice e che non lascia parlare gli altri.

Dal canto suo Laura ha rispedito al mittente le accuse sottolineando invece quanto sia Lory a non dare un reale contributo al programma. Superata la lite è arrivato il momento dell’esito del televoto flash che ha sancito come nuova coppia Laura e Jovana, pronte a rientrare in palapa con gli altri concorrenti. Nel momento della nomination ha scelto di fare il nome di Nicolas Vaporidis, affermando di non aver trovato differenze rispetto a quando è andata via. Ad oggi il giudizio nei confronti della donna è molto positivo; i telespettatori apprezzano molto il suo carattere grintoso e schietto, disposta a mettersi in gioco senza la paura di dare il giudizio proprio e di subire quello altrui. Alcuni però la ritengono leggermente troppo aggressiva e irruente nei modi e nel rapportarsi agli altri, considerando invece più utile utilizzare maggiore diplomazia al fine di collaborare in maniera più performante. Nella prossima puntata si avrà modo di conoscere l’esito di questi primi giorni di coppia con Jovana, in attesa di vedere come evolveranno i rapporti tesi già visti nelle puntate precedenti con Laura protagonista.

Laura Maddaloni si è fatta talvolta prendere dallo sconforto a L’Isola dei Famosi 2022. In primis sicuramente c’è da considerare la lontananza dal marito che non era preventivata a inizio avventura visto che i due erano entrati come coppia in un’edizione tutta nuova e piena di sorprese. Poi c’è da specificare anche che nonostante il suo fisico atletico l’avventura in Honduras è di quelle che provano sia nel corpo che soprattutto nello spirito. Appena tre giorni fa la donna ha festeggiato il suo 42esimo compleanno e sembrava in preda a un momento di grosso sconforto. Festeggiare lontana dal marito, dai suoi cari, dai figli e in una situazione di precarietà come quella che si vive nel programma devono aver contribuito a un momento in cui sembrava davvero tutto girare nel verso sbagliato.

A tirarla su però ci ha pensato proprio suo marito che ha creato per lei una vera sorpresa nonostante la distanza che li separava. La donna aveva specificato: “Sto male, malissimo e sono arrabbiata. La mia motivazione era una, quella di ritornare a giocare anche se non in coppia. Invece oggi è il mio compleanno e peggio di così non poteva andare”. Poi è ritornato il sorriso all’improvviso per il gioco di luci organizzato dal marito che le ha fatto capire che anche nella distanza loro due staranno per sempre insieme.











