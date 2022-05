Laura Maddaloni/ La sua grinta non delude le attese: via l’ombra del marito Clemente

Laura Maddaloni e le accuse di Guendalina Tavassi: scontro all’Isola

Non sempre essere personaggi già noti significa riuscire a fare breccia nel cuore dei sostenitori di un programma come L’isola dei famosi. Un esempio di ciò è certamente Laura Maddaloni, tra le protagoniste indiscusse dell’edizione 2022 del reality. Entrata in coppia con il marito Clemente Russo, l’atleta ha già più volte affrontato sfide piuttosto ardue mettendo in mostra tutta la sua tenacia e voglia di arrivare in fondo alla competizione. Tanti sono stati anche i confronti con alcuni compagni di viaggio, con gli animi che si sono infuocati non poco.

Laura Maddaloni, malore in diretta all'Isola dei Famosi/ "Ha avuto un mancamento"

L’ultima puntata del programma infatti, andata in onda lo scorso 29 aprile, si è aperta proprio con moglie e marito duramente attaccati. Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, ha accusato i coniugi di essere particolarmente accaniti contro di lei. Laura ha rispedito al mittente le accuse sottolineando quanto invece sia il contrario rispetto a quanto affermato.

Laura Maddaloni/ Lite con Guendalina Tavassi: "perché ti alzi e vieni sotto?"

Il trionfo di Laura Maddaloni nelle sfide fisiche

Le due naufraghe, Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi, hanno poi avuto un confronto anche dal punto di vista del gioco, sfidandosi nella prova dell’orologio Honduregno dove è proprio la Maddaloni ha trionfato anche con un sostanzioso distacco. Nel momento della nomination Laura ha scelto di fare il nome di Carmen Di Pietro; come motivazione ha dichiarato di non condividere minimamente l’atteggiamento della donna considerata doppiogiochista.

Il giudizio del pubblico è molto positivo nei confronti della sportiva, nonostante molti pensavano che avrebbe vissuto l’esperienza nell’ombra del marito. Nonostante le tante discussioni non ha perso la stima che il pubblico le ha riservato a dispetto delle attese. Nelle prossime puntate dovrà di certo confermarsi sia per grinta che per voglia di emergere al fine di riuscire davvero ad arrivare in fondo al programma.

Laura Maddaloni, votazione pilotata all'Isola?/ Sospetti sul leader e squalifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA