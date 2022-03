Laura Maddaloni, L’Isola dei Famosi 2022/ Tensione alle stelle con Carmen Di Pietro!

Laura Maddaloni, L’Isola dei Famosi 2022: animi caldi

La coppia formata da Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo ha già acceso gli animi sull’Isola dei Famosi 2022. I due coniugi stanno dimostrando di avere molto temperamento e visto che sono degli sportivi, a differenza degli altri naufraghi se la stanno cavando bene affrontando senza problemi i primi segni di cedimento. Nella prova leader per un soffio non sono riusciti a eliminare Nicolas-Estefania che invece per pochi secondi si sono aggiudicati la collana dell’immunità. Per Laura è stato un duro colpo, ma alla fine ha dovuto accettare la sconfitta. La puntata di giovedì è stata alimentata da un’acceso litigio che la ex judoga ha avuto con Carmen Di Pietro che non ha digerito la nomination che oltretutto non è stata fatta da Laura e Clemente. Il comportamento della showgirl ha mandato su tutte le furie Laura che ha moderato la sua reazione solo per rispetto nei confronti di Alessandro che a differenza della madre è un ragazzo educato e maturo, altrimenti la lite sarebbe stata molto furiosa.

La lite tra Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro ha lasciato il segno

Laura Maddaloni ha accusato Carmen Di Pietro di essere una persona maleducata e di non rispettare gli altri. Nella puntata in onda giovedì le due naufraghe hanno avuto un confronto e la Maddaloni ha spiegato le motivazioni del suo dissapore nei riguardi della naufraga. Quando Carmen lunedì è andata in nomination, Laura si è avvicinata a lei perché si è accorta di esserci rimasta male. La Di Pietro però ha reagito in modo poco educato, Alessandro si è scusato con Laura dicendo di lasciarla da solo perchè era nervosa e la questione è finita lì. Quello che la judoga ha rimproverato alla naufraga è di non aver usato l’atteggiamento giusto, da quando è stata nominata il suo comportamento all’isola dei Famosi 2022 è cambiato nei riguardi del gruppo di partenza. Quello che Laura non riesce a capire è come Carmen possa pensare che a mandarla in nomination siano stati i suoi amici, in particolare lei e suo marito. Sull’isola bisogna restare tranquilli e affrontare le difficoltà del gioco, non perdere energie per litigi senza senso e Laura è determinata a rispettare queste regole.

Laura è molto dispiaciuta perché Carmen ha alzato un muro davanti a lei, ha preferito andare a parlare con il gruppo che l’ha nominata piuttosto che condividere l’avventura con il gruppo di partenza. La Maddaloni ha accusato la Di Pietro di comportarsi come una bambina di cinque anni, e anche il pubblico è molto infastidito dall’atteggiamento della showgirl, in fondo è un gioco e siamo soltanto alla prima settimana, la gente vorrebbe vedere i naufraghi più impegnati nella vita isolana piuttosto che assistere a litigi per una nomination. Comunque Laura ha deciso di allontanarsi da Carmen e al momento delle nomination all’Isola dei Famosi 2022, la coppia Russo-Maddaloni l’ha votata perché la considerano insopportabile, trovando il benestare dei telespettatori.

