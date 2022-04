Laura Maddaloni/ Lite con Guendalina Tavassi: “perché ti alzi e vieni sotto?”

Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo, a L’Isola dei Famosi 2022 è sempre più infastidita dal comportamento di Guendalina Tavassi. E’ chiaro che tra la campionessa di judo e l’ex concorrente del Grande Fratello non scorre buon sangue visto che in diverse occasioni hanno litigato arrivando anche a pronunciare parole molto forti. In questi giorni le due naufraghe hanno litigato ancora una volta, manco a dirlo, per il cibo. Tutto è iniziato quando la Tavassi ha trovato due cocchi e ha deciso di mangiarli solo con il suo gruppo. Una scelta che ha fatto letteralmente infuriare i componenti dell’altro gruppo, in primis Clemente Russo e la moglie Laura che ha immediatamente commentato dicendo: “capisci il casino? Lei appena vede cibo…”.

La Tavassi non si è tirata indietro nel replicare, anzi ha coinvolto nel discorso anche Clemente Russo precisando: “io metà oggi ve l’ho dato, se ho una cosa e voglio offrirla la offro, se me la voglio mangiare sarò libera di mangiarla. Preferisco offrirla alle 6 persone che sono di là”.

Laura Maddaloni contro Guendalina Tavassi a L’Isola dei Famosi per due cocchi marci

Non solo, Guendalina Tavassi sempre rivolgendosi a Clemente Russo ha detto: “che polemica, sete più attaccati al mangiare voi”. Laura Maddaloni non è riuscita a stare zitta e con la complicità del marito si sono rivolti alla ex gieffina dicendo: “smettila Guenda, posso dirti una cosa? Sai che c’è di nuovo? Pigliati tutto, ora apriamo le danze”. Non solo, Clemente rivolgendosi alla moglie ha precisato: “ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?”.

La Tavassi infastidita dalle parole di Clemente ha replicato: “ma manovrare da chi? Questi due chi?”. Nel frattempo la Maddaloni si è avvicinata con un fare aggressivo che ha fatto spaventare Guendalina che l’ha invitata a calmarsi: “ma perché mi vieni sotto? Perché ti alzi e vieni sotto? A me questo atteggiamento non piace”. Dal canto suo la Maddaloni ha replicato: “vai a mangiare, buon appetito”.

