Laura Maddaloni, malore in diretta all’Isola dei Famosi/ “Ha avuto un mancamento”

Ansia per Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022. La moglie di Clemente Russo si è sentita poco bene durante la diretta. Lo riferisce Alvin prima di dare il via al cocco quiz che vede come “concorrente” Carmen di Pietro. “Ha avuto un piccolo mancamento”, spiega il braccio destro di Ilary Blasi in Honduras. L’inviato spiazza la conduttrice con un fuori programma che la protagonista avrebbe evitato volentieri. Per fortuna non c’è nulla di cui preoccuparsi, secondo Alvin infatti è tutto sotto controllo e Laura è a riposo in via precauzionale.

Laura Maddaloni, piccolo mancamento all’Isola dei Famosi. Alvin rassicura Ilary: “Non è nulla di grave”

Ilary Blasi, naturalmente, è un po’ in difficoltà ma appena viene rassicurata da Alvin sulle condizioni di salute di Laura, procede come da programma. A breve, infatti, la concorrente dovrebbe rientrare in gruppo, non appena lo staff medico dell’Isola dei Famosi darà l’ok definitivo. I fans attendono con ansia il ritorno di Laura Maddaloni, ma evidentemente la naufraga ora ha bisogno di ricaricare le pile. “Niente di grave, assolutamente”, ribadisce ancora Alvin prima di dare il via alla prova leader in Playa Palapa.

