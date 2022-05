Laura Maddaloni mette in guardia Estefania/ “Roger finge, tradisce le persone…”

Laura Maddaloni contro Roger all’Isola dei Famosi 2022

La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha decretato la sconfitta al televoto di Laura Maddaloni che, dopo aver lasciato la Palapa, ha raggiunto Playa Sgamada dove si è ricongiunta con il marito Clemente Russo, Licia Nunez ed Estefania. Giunta sulla Playa, Laura non ha nascosto il proprio malcontento per l’atteggiamento di Roger. Secondo Laura, Roger sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo, anche a tradire le persone con cui ha cominciato l’avventura sull’Isola e con cui aveva creato un rapporto umano.

Schietta e sincera, la Maddaloni parla così con Estefania per provare a farle aprire gli occhi su Roger. Estefania, con Roger, ha iniziato una storia d’amore che, per il momento, è congelata a causa della loro presenza su due isola diverse. Come avrà reagito Estefania di fronte alle parole di Laura?

Laura Maddaloni durissima su Roger all’Isola dei Famosi 2022

Dopo aver riabbracciato Laura Maddaloni, Estefania chiede alla moglie di Clemente Russo aggiornamenti su Roger. Laura non si trattiene e confessa tutto ciò che pensa del naufrago. “Roger, giustamente, fa la sua strategia. Lui vuole vincere. Io te lo dico in faccia quello che penso. Io gli ho dato il bacio di Giuda. Per me sta giocando dal primo giorno. Finge un amore vero per andare avanti. Te lo dico guardandoti negli occhi, ma questo a me non interessa”, ha detto la Maddaloni.

“Tradire le persone a lui vicino in questo momento pur di arrivare in finale. In più ha votato Lory dicendo che è la fidanzata di Marco. Ha mandato via due di noi”, ha aggiunto Laura. Estefania non nasconde la propria delusione cominciando a pensare che, effettivamente, possa aver usato la loro storia per arrivare in fondo mentre Clemente è convinto che Roger abbia instaurato un patto con Nicolas Vaporidis.

