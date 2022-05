Laura Maddaloni “mi ha minacciato, me ne vado!”/ Caos all’isola dei famosi!

Presunte minacce, polemiche e caos all’Isola dei Famosi 2022. Durante la diretta scoppia la lite tra Clemente Russo, Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis. L’attore romano è su tutte le furie, ce l’ha con il pugile per le minacce che gli avrebbe rivolto durante una discussione di pochi minuti prima. Si accende la miccia e Vladimir Luxuria, da studio, chiede chiarimenti a Clemente. La moglie Laura, visibilmente irritata con l’opinionista, vuole abbandonare il programma perché a sua volta avrebbe ricevuto delle minacce da Vaporidis. La showgirl esplode e pensa che ci sia una congiura contro di lei e suo marito: “Questo è un accanimento contro di noi! Me ne vado!”. I toni si alzano ancora e Alvin chiede di moderare le parole, perché da casa è tutto incomprensibile.

Isola dei Famosi 2022: Laura Maddaloni accusa Nicolas Vaporidis, che incolpa Clemente

Curioso che sia la stessa Laura Maddaloni ad accusare Nicolas di essere un po’ troppo agitato e aggressivo nei suoi confronti. “Le minacce le abbiamo sentite e sono registrate”, dice Guendalina a favore di Vaporidis nella diatriba con Clemente e Laura. Il pugile non ci sta e respinge le accuse di Vaporidis, minimizzando il tutto: “Minaccia è gesto con le mani accompagnato dalle parole”. “Mi ha detto te lo faccio così, uno sportivo, questo è. Loro non sanno stare al gioco. Ti faccio un cu*o così da un peso massimo del pugilato non è una bella cosa. Laura dice che io ho messo le mani addosso, per fortuna ci sono le telecamere“, precisa ancora Vaporidis. Toni accesissimi e polemica senza fine all’Isola dei Famosi dove Laura accusa Nicolas e Nicolas accusa Clemente. Chi ha minacciato chi? I naufraghi, in questo senso, sembrano essersi schierati.

