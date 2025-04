Laura Maddaloni e la storia d’amore con Clemente Russo

Laura Maddaloni, da anni, vice una bellissima storia d’amore con Clemente Russo con cui ha avuto tre figlie: Rosy, nata il 9 agosto del 2011, e le gemelle Jane e Janet nate il 14 giugno 2013. Un amore forte e diventato sempre più importante anno dopo anno anche se, fin dall’inizio, il sentimento che ha legato i due atleti è stato subito importante al punto che, timorosa di quello che stava vivendo, la Maddaloni aveva anche deciso di chiudere mettendo un punto alla relazione. A raccontarlo è stata la stessa Laura a The Couple. Durante una conversazione con Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposati da quasi un anno, l’argomento principale diventa l’amore.

La Maddaloni, così, confessa che, quando ha conosciuto Clemente russo, aveva eretto un muro che sembrava apparentemente insormontabile. Il pugile, però, stava per abbattere quel muro e, timorosa del forte sentimento nato in poco tempo, la Maddaloni aveva fatto un passo indietro.

Le parole di Laura Maddaloni su Clemente Russo

Laura Maddaloni confessa di avere, ancora oggi, una potente armatura che toglie solo “la sera, quando torno a casa con le bimbe. Anche con lui. Con Clemente l’ho tolta subito”, dice la Maddaloni che, alla domanda di Stefano Oradei che chiede quando si siano conosciuti, risponde – “Ci siamo conosciuti ai Giochi del Mediterraneo. E’ stato un colpo di fulmine. E’ stato bravo lui perché è più leggero, è libero”.

Laura, poi, confessa che “quando ho sentito il sentimento troppo forte, mi ricordo che gli dissi ‘non mi dire nulla ma non me la sento'”. Clemente Russo, però, non si è mai arreso ed è riuscito a conquistarla definitivamente. “Lui ti ama per quello che sei, anche con le tue difese!” dice Manila riconoscendo il grande amore tra i due.