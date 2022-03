Laura Maddaloni/ Prime polemiche all’Isola dei Famosi 2022 dopo il suo sbarco…

L’esordio all’Isola dei Famosi 2022 dell’ex judoka Laura Maddaloni, la muscolosissima moglie di Clemente Russo, non è stato di grande effetto come ci si aspettava da una vera sportiva. Laura Maddaloni, infatti, è arrivata a Playa Cochinos a bordo di una barchetta, accompagnata dal marito intento a remare. Questo strappo alla regola ha causato molte perplessità in studio, persino Ilary Blasi a quanto pare non ne sapeva nulla. Alvin, in collegamento dalla spiaggia, ha dovuto spiegare le motivazioni di questo fuori programma, incalzato dalle domande provenienti dallo studio.

L’inviato ha chiarito che a causa di un problema ai timpani riscontrato al pugile, la produzione ha scelto una via più sicura per il loro approdo sull’Isola. Accusati di aver inventato tutto per paura dell’altezza, Laura Maddaloni non ha esitato a difendere il marito, proponendo all’inviperita Vladimir Luxuria di sopperire alla mancanza con un doppio lancio immediato.

Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022: sfida non solo fisica…

Laura Maddaloni ha dato di sé l’immagine di donna forte e determinata, assolutamente unita al suo compagno d’avventure e non ha esitato a difenderlo in molteplici occasioni – anche passate – dalle critiche del pubblico. Muscolosa e forte, darà sicuramente filo da torcere agli altri concorrenti: lei e suo marito, infatti, sono la coppia più sportiva di questa edizione. Vedremo se nelle prossime puntate saprà conquistare il severissimo pubblico del web.

Cosa ci aspettiamo da Laura Maddaloni? Certamente grandi performance durante le sfide settimanali, come già abbiamo avuto modo di vedere durante la prova ricompensa delle mele. Lei e il marito Clemente Russo sono a tutti gli effetti candidati alla vittoria, se non altro per la prestanza fisica (che è una caratteristica di famiglia). Vedremo se l’ex judoka, con la sua diplomazia, riuscirà a tenere a freno lo spirito impetuoso del marito.

