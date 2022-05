Laura Maddaloni: “Roger finge un amore vero con Estefania”/ Spunta un retroscena…

Il retroscena su Roger all’Isola dei Famosi 2022

Roger continua a non convincere gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. In particolare, ad avere tanti dubbi sul suo atteggiamento è Laura Maddaloni che, prima di abbandonare la Palapa nel corso della quindicesima puntata, ha dato il bacio di Giuda a Roger non fidandosi di lui. Laura, infatti, è convinta che Roger stia facendo il doppio gioco provando a creare alleanze con tutti pur di non finire al televoto. Secondo la moglie di Clemente Russo, il modello sarebbe così ossessionato dalla voglia di arrivare in finale da fingere anche con Estefania con cui ha cominciato una storia d’amore proprio in Honduras.

Credendo ai sentimenti di Estefania, giunta su Playa Sgamada, Laura Maddaloni ha messo in guardia la modella spiegandole che, forse, l’amore vero che professa Roger nei suoi confronti, non sia reale. In un fuorionda trasmesso nel daytime del 10 maggio, infatti, Laura espone senza filtri tutto il proprio pensiero su Roger.

Laura Maddaloni: dubbi su Roger, la reazione di Estefania

Laura Maddaloni non si fida di Roger ed esorta indirettamente Estefania ad aprire gli occhi. “Roger finge un amore vero, perdonami te lo dico guardandoti negli occhi, per andare avanti. Ma queste non sono cose che mi riguardano”, sono state le parole dette da Laura ad Estefania che ha cominciato a riflettere ammettendo, davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi, di avere diversi dubbi.

Estefania, ripensando al percorso fatto, spiega di non aver gradito l’atteggiamento di Roger quando in Honduras è arrivata l’ex fidanzata Beatriz. Pur confermando i propri sentimenti, Estefania non esclude che Roger possa essersi avvicinato a lei solo per una strategia. Trovandosi su due isola diverse, Ilary Blasi permetterà ad Estefania e Roger di confrontarsi nella prossima puntata?

