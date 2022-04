Laura Maddaloni, sfogo contro gli autori all’Isola dei famosi/ “C’era una sorpresa…”

Laura Maddaloni contro gli autori dell’Isola dei Famosi 2022

Primi malumori tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 che, oltre a sentire la fame, cominciano anche ad avere nostalgia delle famiglie lasciate in Italia. Tra i naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi ci sono diversi genitori che sperano, nel corso di ogni puntata, di poter avere informazioni sui figli o di poter sentire la loro voce. Nel corso della quarta puntata che ha decretato l’eliminazione definitiva di Antonio Zequila che ha perso la sfida al televoto flash contro Floriana Secondi, Laura Maddaloni, sbarcata con il marito Clemente Russo Tana Dei Serpenti insieme agli altri sgamadi dopo aver perso al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

Pensando di non essere più in onda, la sportiva che, sin dal primo giorno ha dimostrato di avere un carattere forte e determinato, si è lamentata con il marito per l’atteggiamento degli autori. Secondo quanto sostenuto dalla Maddaloni, per lei e il marito ci sarebbe dovuto essere una sorpresa delle figlie che, però, non sarebbe stata mostrata alla coppia.

Lo sfogo di Laura Maddaloni

Schietta e senza peli sulla lingua, Laura Maddaloni si sarebbe accorta della sorpresa delle sue bambine. Sorpresa, però, che gli autori avrebbero deciso di non mostrarle in diretta scatenando lo sfogo della sportiva che, con il marito Clemente Russo si sarebbe lasciata andare al seguente sfogo:

“C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine”, avrebbe detto la Maddaloni come riporta Biccy lamentandosi degli autori del reality.

