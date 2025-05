A The Couple non mancano i ricordi. I coinquilini, che hanno diverso tempo da passare all’interno della casa, spesso si lasciano andare a confessioni riguardo le loro esperienze passate, nella vita reale ma anche in televisione. Laura Maddaloni, ad esempio, in serata ha raccontato qualcosa in più sulla sua esperienza a L’Isola dei Famosi, e in particolare modo ha avuto modo di ricordare i dissapori avuti con Vladimir Luxuria, che a detta di Laura avrebbe fatto di tutto per farla eliminare con i suoi giudizi negativi, in grado di condizionare il pubblico. “Non so se faceva così perché le dicevano qualcosa, oppure era il suo cervello che le diceva di attaccarmi. Io purtroppo su di lei mi sono ricreduta tanto” ha raccontato Laura Maddaloni parlando con gli altri inquilini.

“Una, due, tre volte, poi io esplodo. Con me ha sbagliato proprio, lasciamo perdere” ha affermato ancora l’ex judoka. Secondo la Maddaloni, Vladimir si sarebbe presa delle confidenze di troppo, arrivando a danneggiarla nell’ottica del gioco, fino a farla uscire. L’atteggiamento dell’opinionista non è affatto andato giù a Laura Maddaloni che ancora oggi, a distanza di tre anni, ne parla con astio e rancore. Inoltre, a detta dell’ex atleta, moglie di Clemente Russo, “l’arbitro deve limitarsi a fare l’arbitro”: dunque, Vladimir Luxuria avrebbe dovuto rispettare il suo ruolo da opinionista senza entrare in certe dinamiche.

Laura Maddaloni, lo scontro con Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi: “Ci siamo incontrate”

Dopo gli scontri ripetuti a L’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni, tornata in Italia, ha incontrato Vladimir Luxuria: “Abbiamo parlato ma io non dovevo chiarire nulla con lei” ha affermato. Infine, la concorrente di The Couple ha ribadito che Luxuria le aveva toccato una cosa per lei sacra, ovvero suo marito. Un atteggiamento che, a distanza di anni, ancora non è andato giù a Vladimir.