Laura Maddaloni, votazione pilotata all’Isola?/ Sospetti sul leader e squalifica

Anche in questa nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022 non mancano sospetti sulle votazioni fatte dai naufraghi. Arriva infatti il momento di scegliere il nuovo leader e i naufraghi sono chiamati a fare una scelta e indicare chi vorrebbero si sfidasse per ottenere quel ruolo. Gran parte dei voti va a Laura Maddaloni, cosa che fa storcere il naso in studio. Roger vota Laura, ammettendo: “la vedo come un leader anche nella vita reale”. Come lui Estafania, ovviamente Clemente Russo, Nick perché “è sportiva e la vedo come leader” e, come lui, anche Nicolas Vaporidis, perché “è una donna determinata e mi sembrava giusto nominare una donna”. Anche Edoardo vota Laura, mentre Guendalina vota Blind “voglio dargli una seconda possibilità”.

Laura Maddaloni, sospetti sulla votazione del leader all’Isola dei Famosi

Laura Maddaloni, dunque, finisce alla sfida leader e sceglie di vedersela con Roger Balduino. Insospettiti da questa votazione, Ilary Blasi e gli opinionisti chiedono ad Alvin se abbia avuto la sensazione di un accordo tra i naufraghi e lui conferma. Alla fine della prova, a vincere e diventare il nuovo leader è proprio Laura Maddaloni, ma Alvin comunica che la naufraga ha utilizzato le gambe e pertanto è squalificata. Il leader della settimana è Roger.

