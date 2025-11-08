Filippo Magnini e il rapporto con la sorella Laura Magnini: il rapporto speciale tra il concorrente di Ballando con le stelle e la sua famiglia

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, c’è sicuramente Filippo Magnini. Puntata dopo puntata, l’ex nuotatore si sta facendo conoscere non solo per le sue doti nel ballo, ma anche per il suo carattere frizzantino e senza peli sulla lingua. Ma, andiamo a conoscere meglio la sfera personale di Filippo. Da sempre, lo sportivo è molto legato alla sorella maggiore Laura Magnini, che conduce una vita molto diversa dalla sua. Difatti, lavora nel settore privato e vive tra Pesaro e Roma, mantenendosi lontana dai riflettori.

Tra i due c’è sempre stata una grande complicità tanto che, nel 2018, avrebbero dovuto partecipare insieme alla settima edizione di Pechino Express. Magnini erano stati selezionati come una delle coppie in gara e la notizia aveva subito attirato l’attenzione. Tuttavia, all’improvviso, la loro partecipazione è saltata, lasciando molti con l’amaro in bocca.

Filippo Magnini e il rapporto con la sorella Laura: dettagli

Ma proprio a pochi giorni dalla partenza arrivò Filippo Magnini annunciò la rinuncia a Pechino Express. In quel periodo, infatti, l’ex nuotatore era stato coinvolto in un procedimento del Tribunale Nazionale Antidoping per presunte violazioni legate al consumo e al favoreggiamento di sostanze vietate. Una vicenda che, come lui stesso spiegò, richiedeva concentrazione totale. Ad ogni modo, nel 2021, Magnini è stato assolto da ogni accusa e, oggi, sta briilando come concorrente di Ballando con le stelle.