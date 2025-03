E’ notizia odierna la revoca degli arresti domiciliari per Shiva, noto rapper coinvolto in un caso di tentato omicidio per il quale per diversi mesi ha appunto osservato la pena preventiva. Per l’artista resta l’obbligo di firma ma, in tribunale, si è lasciato andare alla gioia del momento dopo settimane particolarmente difficili non solo per lui ma anche per gli affetti. Sicuramente avrà gioito con Shiva la sua compagna, Laura Maisano, dalla quale appena 2 anni fa ha avuto il suo primo figlio: Draco.

Ma chi è Laura Maisano, compagna di Shiva? Un interrogativo che torna in auge in questo momento decisamente felice per il trapper dopo settimane di processi e percorsi giuridici. I fan del rapper approfittano del momento per tornare ad indagare sulla vita sentimentale dell’artista e ciò che emerge è una sostanziale distanza dal mondo dello spettacolo, in particolare della musica. Laura Maisano è molto attiva sui social, non direttamente come influencer ma comunque coinvolgente nel condividere con i fan alcuni consigli e momenti di vita.

Laura Maisano, compagna di Shiva: secondo figlio in arrivo?

Proprio dall’attività social di Laura Maisano – compagna di Shiva – emerge un particolare retroscena di pochi giorni fa. Sui social infatti – a due anni dalla nascita del primo figlio, Draco – impazza la teoria di una possibile seconda gravidanza per la giovane. Come racconta Webboh, la compagna dell’artista avrebbe parlato sui social di alcuni cambiamenti nel suo regime alimentare e i più attenti avrebbero notato degli accorgimenti che si sposano sulle direttive che spesso devono osservare proprio le donne in gravidanza.

Altro indizio sulla possibile nascita di un secondo figlio per Shiva e la compagna Laura Maisano sarebbe una foto postata di recente dove la donna, dopo un simpatico balletto, avrebbe postato uno scatto con una mano poggiata sulla pancia. Contenuto al quale si aggiunge una scherzosa sequenza che la ritrae proprio incinta seppur con un artificio digitale. C’è chi smorza gli entusiasmi avvalorando la tesi di semplici coincidenze e c’è chi è davvero convinto che si tratti di indizi volti a confermare una seconda gravidanza di Laura Maisano, compagna di Shiva.