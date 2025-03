In quella che possiamo tranquillamente definire la sua prima apparizione televisiva, questa sera durante la diretta del programma ‘Le Iene Show’ il rapper milanese Shiva condividerà la buona notizia del suo ritorno in libertà dopo la sparatoria del 2023 con la sua fidanzata Laura Maisano e con il piccolo figlio Draco venuto al mondo proprio mentre si trovava in carcere per la condanna a 6 anni ora ridotti a 4 con il solo obbligo di firma: al di là della posizione di Shiva – che comunque abbiamo approfondito in un altro articolo simile a questo -, qui vorremmo soffermarci sulla fidanzata Laura Maisano per rispondere alla domanda “chi è” che molti curiosi si staranno ponendo.

Partendo subito da qui, chiunque sperasse in approfondite e lunghe biografie dietro alla domanda “chi è Laura Maisano” rimarrà presto deluso dal sapere che le informazioni sul suo conto sono veramente pochissime: prima della relazione con il rapper – e in realtà prima dell’annuncio del figlio – era piuttosto riservata, utente qualsiasi tra i miliardi presenti in rete; mentre oggi (pur restando lei piuttosto riservata) possiamo dirvi che è nata nel 1999 – coetanea di Shiva – e che ha studiato come grafico pubblicitario conseguendo la laurea.

Chi è Laura Maisano, fidanzata di Shiva: la nascita del primo figlio Draco e le voci sulla seconda gravidanza

Sempre restando nel merito delle curiosità su Laura Maisano vi diciamo anche che non si riescono a reperire informazioni precise sulla sua carriera, con gli indizi social che ci lasciano propendere per un possibile strada nel mondo digitale tra gli influencer; mentre a ben guardare il reale protagonista del suo profilo è il piccolo figlio Draco: nato il 25 novembre del 2023, oggi finalmente può vivere una normale vita con una mamma e un papà al suo fianco, dopo aver trascorso i primi mesi di vita lontano dal rapper durante la sua detenzione carceraria.

Proprio Shiva dal carcere aveva scritto un’accorata lettera al figlio Draco nella quale si scusava per aver perso il giorno più importante della sua vita, promettendogli un futuro di rettitudine morale e sociale; mentre ultimamente sul web stanno impazzando anche le voci su di una possibile seconda gravidanza per Laura Maisano con alcuni indizi – tipo un video in cui si tocca la pancia e altri in cui dice di aver rinunciato agli alimenti crudi – che tuttavia non hanno trovato ancora alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.