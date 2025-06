Dopo alcune settimane in cui il rumor sulla crisi tra Laura Maisano e Shiva gira più veloce che mai, ecco che finalmente si rompe il silenzio con un’altra e importantissima notizia. Pare infatti che il rapper e la ragazza si siano finalmente riappacificati in seguito ad una litigata e grazie ad alcune storie sui social si apprende che molto probabilmente sono ritornati insieme seppellendo le discordie del passato. Solo pochi giorni fa si parlava dello sfogo dell’influencer, la quale lamentava sui social la sofferenza nelle relazioni, consapevole intanto dell’imminente arrivo del figlio Draco.

Shiva e Laura, infatti, aspettano il secondo figlio. Lei è incinta di un altro maschietto, cosa che molto probabilmente li ha fatti riflettere e riappacificare, facendoli meditare a lungo su cosa fosse giusto fare per il bene della famiglia. Infatti, nonostante sembrasse tutto finito e fosse quasi calato il sipario sulla giovane coppia, ecco che spunta sui social una foto di Laura Maisano, immagine che racconta tutt’altro sulle sorti dei due fidanzati. La ragazza ha condiviso uno scatto del Colosseo, immortalandolo la sera in tutto il suo splendore.

Laura Maisano e Shiva, la foto al Colosseo prima del concerto del rapper: hanno accompagnato il figlio?

Durante la serata di lunedì, Shiva ha condiviso una foto direttamente da Roma dove ha scritto di aspettare con ansia martedì 3 giugno, data del suo primo concerto dopo ben due anni di pausa dalla musica. Ma ad insospettire i fan è stata la foto di Laura Maisano, che ha pubblicato a sua volta uno scatto del Colosseo, facendo subito pensare ad un ritorno di fiamma nei confronti del padre dei suoi figli. Oltretutto, Laura è apparsa in un’altra fotografia, quella di alcuni membri del team del rapper, i quali si trovavano a Roma. In particolare si tratta di un selfie con Nadera Boulella e Ferrujo Santana. Tra le ipotesi dei fan, quella secondo cui l’influencer avrebbe semplicemente accompagnato il figlio ad assistere all’evento del papà, anche se chiaramente non si può escludere