Laura Marafioti chi è la moglie di Edoardo Leo/ Ballerina e cantautrice: insieme da..

Poco si sa di Laura Marafioti, ballerina, cantautrice e moglie di Edoardo Leo. Da sempre lontana dai riflettori, condivide le scelte di suo marito, che preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita fuori dal set. L’attore ha infatti più volte dichiarato di voler distinguere il lato pubblico dalla sfera privata, e si è spesso mostrato restio a parlare delle vicende personali. “Sono una persona molto riservata”, ha spiegato in un’intervista concessa a Grazia. “Sto molto attento a tenere la mia vita e la mia famiglia lontane dai tappeti rossi. Posso essere sincero? Trovo che sia sbagliato svelarsi. Di un attore – conferma Leo – bisognerebbe sapere pochissimo, altrimenti la sua vita contamina i personaggi che interpreta”. Di sua moglie, di conseguenza, oggi sappiamo ben poco. Ciò che è certo è che i due si sono sposati nel 2000 e hanno due figli, Francesco e Anita. Ma Laura Marafioti non è stata sempre distante dal mondo dello spettacolo: nota con il nome d’arte La Elle, ha iniziato il suo percorso artistico come ballerina, prima di dedicarsi totalmente alla musica.

LAURA MARAFIOTI, MOGLIE DI EDOARDO LEO: IN TV CON PAOLO BONOLIS

Nel curriculum di Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo, spicca un’esperienza televisiva di non poco conto. Dal 1996 al 2000 ha lavorato con Paolo Bonolis nel fortunato programma preserale “Tira e molla”, dove faceva parte del corpo di ballo. In particolare, Laura Marafioti era una delle celeri ragazze che il noto mattatore amava chiamare “sellerette”, con un chiaro riferimento alla regina dello show Ela Weber, definita, anche negli anni a venire, come la “sellerona”. Conclusasi la sua esperienza nel mondo del piccolo schermo, nel 2000 dà il via alla sua carriera da cantautrice. È così che, si legge si Fanpage, qualche tempo dopo debutta nel mondo della discografia con il brano “Francesco”, dedicato all’imminente arrivo del suo primogenito. Il videoclip ufficiale della canzone, girato interamente da Edoardo Leo, tiene conto proprio di questa particolarità, e nel filmato il montaggio inquadra Laura Marafioti intenta a passeggiare per la vie di Roma, mentre la sua pancia da futura mamma cresce scena dopo scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA