Laura Marafioti, chi è la moglie di Edoardo Leo/ I figli Francesco e Anita

Laura Marafioti, cantante e ballerina: moglie di Edoardo Leo

Edoardo Leo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 10 novembre, di Oggi è un altro giorno. L’attore e regista è in scena con lo spettacolo “Ti racconto una storia” e protagonista del film “War – La guerra desiderata”. Edoardo Leo è sposato con la cantante e musicista Laura Marafioti, conosciuta con lo pseudonimo di La Elle. I due artisti si sono sposati nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e hanno due figli: Francesco e Anita. Edoardo Leo e la moglie Laura hanno anche lavorato insieme nel dilm “Buongiorno papà”, di cui l’attore è regista e protagonista. Per la colonna sonora del film Laura Marafioti, insieme a Gianluca Misti, ha scritto la canzone “Fare a meno di te”, che è stata candidata ai David di Donatello 2013 come Migliore canzone originale.

Edoardo Leo "Gigi Proietti mi ha cambiato la vita"/ "Vide le mie foto e disse che..."

Edoardo Leo e Laura Marafioti: un amore lontano dai gossip

Laura Marafioti ha lavorato come ballerina nel programma cult “Tira e molla” di Paolo Bonolis. Nel 2008, con il nome d’arte La Elle, ha pubblicato il suo primo singolo “Francesco”, brano concesso da Daniele Silvestri, dedicato alla nascita del primo figlio. A dirigerla nel videoclip il marito Edoardo Leo. Nel 2019 ha pubblicato “Tormento”, il singolo contenuto nell’album di inediti dal titolo “Qui”, a cui ha lavorato con lo storico collaboratore Gianluca Misti. Laura Marafioti ha anche lavorato con Antonello Venditti, come confermano molti scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Edoardo Leo e Laura Marafioti sono una coppia estremamente riservata, difficile che rilascino interviste sulla loro relazione o pubblichino sui social foto della loro famiglia. “Non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori. Non puoi mettere senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende ed altro per nascondersi. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa cinema, il paparazzo fotografa gli attori”, ha detto l’attore romano a Gopssip.it.

LEGGI ANCHE:

RITORNO AL CRIMINE/ Su Rai 3 il film girato tra Roma e Napoli da Massimiliano BrunoWAR - LA GUERRA DESIDERATA/ Il doppio successo della commedia di Zanasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA