Laura Marafioti, chi è la moglie di Edoardo Leo: ex ballerina e cantante, diverse le collaborazioni con il marito. I due hanno due figli

Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Edoardo Leo non ha parlato spesso di quelle che sono le sue questioni di cuore. L’attore, che si è fatto conoscere per le interpretazioni magistrali di tanti ruoli, ha parlato raramente della sua vita privata, proteggendo la moglie e i figli dalle voci dei gossip.

Ma, al di là della riservatezza dell’attore, cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale e in particolare modo sulla moglie Laura Marafioti? La moglie di Edoardo Leo non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo: si tratta infatti di una ballerina e cantante diventata famosa dopo aver preso parte al programma “Tira & Molla” negli anni Novanta, facendosi conoscere appunto come showgirl con lo pseudonimo “La Elle”.

Edoardo Leo e la moglie sono sposati dal 2000 e nonostante il loro rapporto prosegua ormai da 25 anni, non sono molte le occasioni in cui i due si sono fatti vedere insieme. È capitato che si mostrassero mano nella mano in occasioni come i red carpet: ad esempio, nel 2015, i due si sono presentati insieme ai David Di Donatello. Dunque, in diverse occasioni mondane i due si sono fatti vedere insieme anche se, considerando il loro lungo matrimonio, sono certamente poche le occasioni in cui si sono mostrati come marito e moglie, in virtù della loro proverbiale riservatezza.

La moglie di Edoardo Leo è una ex ballerina e cantante. Nel 2008, ad esempio, ha pubblicato il singolo “Francesco” che l’ha vista collaborare con il marito, che ne ha diretto il videoclip. Laura Marafioti vanta inoltre una candidatura ai David di Donatello per il brano “Fare a meno di te”, che è stato la colonna sonora del film “Buongiorno papà” diretto proprio dal marito. Insomma, le loro si sono rivelate sempre collaborazioni vincenti.

