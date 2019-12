Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo/ “Non ci piace l’esibizionismo”

Laura Marafioti è la moglie di Edoardo Leo, l’attore protagonista al cinema de “La dea fortuna”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek che presenterà durante la prossima puntata di “Domenica In” da Mara Venier. L’attore è felicemente sposato da circa diciannove anni con Laura; una relazione vissuta lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. La coppia, infatti, non ama particolarmente apparire, ma predilige vivere la vita privata in modo semplice e riservato. A confermarlo durante un’intervista lo stesso attore che, parlando proprio del rapporto e del matrimonio con Laura, ha precisato: “Non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori. Non puoi mettere senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende ed altro per nascondersi. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa cinema, il paparazzo fotografa gli attori”. Parole che confermano la volontà dell’attore, ma anche della moglie, di tenere lontano la propria vita privata dalle luci della ribalta.

Chi è Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo

Ma chi è Laura Marafioti, la moglie di Edoardo Leo? Conosciuta anche con lo pseudonimo di La Elle, Laura è una cantautrice con un passato come selleretta nel celebre programma “Tira e Molla” di Paolo Bonolis. Dal 1996 al 2000, infatti, Laura ha lavorato nel corpo di ballo del programma cult condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Ela Weber; in quell’occasione Laura ricopriva il ruolo di “selleretta”, termine che il conduttore aveva coniato per descrivere la partner televisiva Ela Weber. Dopo l’esperienza televisiva però Laura si è dedicata al mondo della musica; in particolare come cantautrice ha debuttato con il brano “Francesco”, una dedica al primo figlio nato dal matrimonio con Edoardo Leo. Non solo, la grande passione per la musica l’ha portata anche a collaborare con un grande cantautore romano. Si tratta di Antonello Venditti con cui collabora come corista durante i tantissimi concerti che il cantautore tiene in giro per l’Italia.

