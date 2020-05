Laura Marafioti, moglie Edoardo Leo/ Ecco come La Elle ha fatto innamorare l’attore

Pubblicità

Laura Marafioti ha fascino da vendere e non è difficile credere che il marito Edoardo Leo sia capitolato piuttosto in fretta al suo cospetto. I due sono sposati infatti da vent’anni e la ballerina e cantante è diventata presto mamma di due figli, Francesco e Anita. Originaria di Torino, purtroppo non sappiamo la data di nascita della donna che ha rubato il cuore al regista romano. I telespettatori la conoscono più che altro per l’alias La Elle che usa nella musica, ma anche per essere una delle coriste di Antonello Venditti. Andando indietro nel tempo, è facile ricordarla nel programma di successo Tira e Molla come una delle sellerette di Paolo Bonolis nell’edizione ’90/2000. “Torneremo a danzare”, scrive invece in questi giorni su Instagram. Per sottolineare il suo pensiero, la moglie di Leo ha scelto di condividere tre scatti che la vedono ragazzina, alle prime armi con la danza e poi negli anni successivi. Clicca qui per guardare le foto di Laura Marafioti. Lo spettacolo dopo tutto è uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria ancora in corso e proprio per questo Laura ha scelto di esprimere la propria appartenenza alla categoria.

Laura Marafioti, moglie Edoardo Leo: i commenti degli amici gay

Laura Marafioti ha sempre riportato al marito Edoardo Leo i commenti di alcuni amici gay. A quanto pare il regista romano è più che considerato nella comunità LGBTQ, anche se durante una vecchia intervista a Gay.it ha sottolineato di non esserne consapevole. “Mia moglie, ogni tanto, mi riportava qualche commento carino da parte dei suoi amici gay, ma finiva sempre lì“, ha dichiarato, “Non pensavo di potermi sentire addirittura un’icona”. Purtroppo per i fan, Laura ed Edoardo sono piuttosto attenti alla privacy e per questo motivo è difficile trovare informazioni di qualsiasi tipo sulla loro vita a due. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Edoardo Leo sarà uno degli ospiti che vedremo a Un, due, tre… Fiorella!, il concertone evento che ritornerà in prima serata su Rai 3 con ‘il meglio di’. Di La Elle, nome d’arte di Laura, sappiamo invece che ha scelto di concentrarsi negli ultimi anni nel mondo della musica. Anche se la danza fa sempre parte della sua vita ed è possibile vederla all’opera anche nella videoclip che ha realizzato per il suo singolo Tormento. Pubblicato l’anno scorso per l’album omonimo e uno dei due estratti rilasciati dall’artista a cavallo fra novembre e dicembre, oltre alla canzone Qui.

Foto, “Torneremo a danzare”

Torneremo a danzare.





