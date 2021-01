Laura Marafioti, moglie Edoardo Leo/ “Vent’anni d’amore tra cultura e…”

Laura Marafioti, solare, sorridente e bellissima, appare così sui social la moglie di Edoardo Leo, attore e sceneggiatore romano. La sua ultima foto è un saluto ad un difficile e complicato 2020 accompagnata dalla didascalia che cita Jim Morrison: “Addio 2020! Di fronte alla #bellezza di #roma auguro a tutti tanta #salute #lavoro e #musica..”Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra”. Tutto questo mette insieme quello a cui più tiene la bella corista che ormai da una vita è al fianco del marito Edoardo Leo che ha sposato ormai oltre vent’anni fa e dal quale ha avuto due figli, Anita e Francesco. Ma chi è Laura Marafioti e cosa fa nella vita a parte essere mamma dei suoi bambini e moglie del bell’attore?

Chi è e che lavoro fa Laura Marafioti?

Originaria di Torino, Laura Marafioti è nota sui social come La Elle ma non si conoscono dettagli sulla sua data di nascita. La bella Laura ha dedicato la sua vita alla musica e non solo visto che è una delle coriste di Antonello Venditti ma in passato non ha disdegnato la televisione visto che nel suo curriculum c’è anche il ruolo di selleretta per Tira e Molla di Paolo Bonolis. I due sono molto riservati e non amano parlare della loro vita privata in tv e nemmeno mettersi in mostra a favore di pettegolezzi ma in passato hanno avuto modo di condividere anche il set, almeno in parte. Laura, infatti, ha vinto il premio Migliore canzone originale per la colonna sonora di Buongiorno papà, il film del marito.



