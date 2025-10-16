Laura Marzadori, il primo violino della Scala, tra carriera e vita privata e sentimentale: l'amore per il fidanzato Eugenio Silvestri e...

La vita privata e sentimentale della celebre violinista Laura Marzadori ruota attorno al compagno Eugenio Silvestri. Anche lui è un musicista, violista del Teatro la Scala di Milano, e l’intesa tra i due è totale sotto ogni punta di vista. “Convivere ci ha fatto scoprire altre affinità oltre la musica”, aveva raccontato non molto tempo fa il primo violino della Scala. Per la bolognese trentaquattrenne il supporto di Eugenio è stato e continua ad essere fondamentale nella sua vita.

Soon-Yi Previn, chi è la moglie di Woody Allen/ Figlia adottiva di Mia Farrow: la vita privata del regista

“Il mio fidanzato è stato il mio grande sostegno, stiamo assieme daanni, suona la Viola alla Scala, ci supportiamo a vicenda in tutto”, le parole di Laura Marzadori. Oggi la talentuosissima violinista è anche molto famosa sui social, dove condivide non tanto la vita privata quanto il suo talento. “È il mio diario, autentico”, ha raccontato in una bella intervista al Corriere, dove si è aperta tra carriera, vita privata e appunto il successo social.

Marta scopre verità su marito Enrico: anticipazioni e come finisce La ricetta della Felicità/ Fabio scompare

Laura Marzadori, il periodo buio durante l’adolescenza e la rinascita: “A 16 anni finii in cura”

La visibilità enorme del web, tuttavia, ha portato anche qualche critica alla violinista Laura Marzadori. Ma lei, per attitudine, continua a vedere il bicchiere mezzo pieno. “Con le mie foto le ragazze si sentono più libere”, spiega la Marzadori a proposito dei suoi scatti audaci sui social. “Quando avevo sedici anni mangiavo una mela al giorno, poi sono finita in cura”, rivela ancora la prima violinista della Scala, ripercorrendo un periodo personale buio.

Renad, chi è la bambina di Gaza diventata chef star dei social/ "Così sono sfuggita alla distruzione"

“Sui social mi racconto così, a 360 gradi. Infatti con me tante ragazze hanno imparato a non vergognarsi. Mi scrivono che ora siamo più libere”, ribadisce orgogliosa e soddisfatta la primo violino del più importante teatro lirico del mondo.