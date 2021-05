LAURA MARZADORI, VIOLINISTA DELLA SCALA/ “Ho avuto un disturbo alimentare”

“Il primo violino è un ruolo di grande responsabilità, mette un po’ di soggezione soprattutto per via di suonare al teatro alla Scala”, esordisce Laura Marzadori negli studi di Oggi è un altro giorno, su Rai Uno: “Ho vinto questo concorso quando avevo solo 25 anni che è stato il coronamento di un sogno, un ruolo speciale, è un po’ il tramite tra orchestra e direttore ed è anche un po’ un leader in quanto al primo violino vengono assegnati dei ‘soli’. È stato un impatto forte, mi sono sentita fortunata, ho sentito un clima favorevole, di stima e di affetto del mio grande gruppo, è stato anche un po’ naturale, dentro di me sapevo che quel ruolo poteva fare per me e l’ho portato avanti con entusiasmo”. Laura Marzadori ha proseguito: “Ho desiderato tantissimo questo ruolo come mai avevo desiderato altro, e quello mi ha fatto capire che era la cosa giusta da fare. Studio anche 5 o 6 ore al giorno ho iniziato quando avevo solo 3 anni, casualmente i miei genitori hanno scoperto questa scuola di violino vicina a me, ho imparato col metodo Suzuki, è un apprendimento molto naturale perchè si da in mano lo strumento e si basa soprattutto sull’ascolto”. Sul concorso vinto a 16 anni: “Mi ha cambiato la vita, sono stata in giro per il mondo, ho sospeso un po’ la scuola. La musica non è mai stata problematica mentre il lavoro del musicista può essere rischioso perchè ti espone, e sta a noi reagire in maniera giusta”.

Sul libro appena uscito: “Ho voluto raccontare tante cose di me, c’è il ritratto della mia famiglia e parlo anche del mio disturbo alimentare. Ne ho parlato per lasciare una testimonianza avendola vissuta. L’ho vissuto quando avevo 16/17 anni ma le cause credo siano difficilissime da trovare, avevo smesso di mangiare, era nato un po’ così per caso: di ritorno da un viaggio ero diventata più magra ed è iniziata quindi una ricerca della perfezione fisica che non esiste. Mi reputo fortunata perchè avevo sempre dentro di me una voce che mi diceva che c’era qualcosa che non andava. Sono stata aiutata da una struttura e dai genitori, si sono spaventati, il rapporto ha subito un duro colpo in quanto i genitori non sono sempre pronti a gestire un problema di questo tipo. Io non mi sono mai sentita infallibile, il punto di forza è stata l’onestà e la naturalezza, pur mostrando fragilità e insicurezze”. Sul suo fidanzato “E’ il mio grande sostegno, stiamo assieme da 7 anni, suona la Viola alla Scala, ci supportiamo a vicenda in tutto”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LAURA MARZADORI, VIOLINISTA DELLA SCALA, FIDANZATA CON IL VIOLISTA EUGENIO SILVESTRI

Laura Marzadori, 32 anni, bolognese trapiantata a Milano, è primo violino di spalla del Teatro alla Scala da quando ne aveva solo 25. Nella sua carriera ha lavorato a fianco dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, da Daniel Barenboim a Riccardo Chaill, e ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Inoltre è influencer con più di 114 mila follower su Instagram: “È iniziato tutto per gioco ma ora è quasi una seconda attività. Oltre i follower sono arrivate le aziende che hanno cominciato a chiedermi di fare da testimonial per i loro prodotti proprio perché, probabilmente, hanno riconosciuto in me un concetto di bellezza e bravura diverso dai soliti canoni”, ha raccontato la violinista a Il Giorno.

Ad aprile ha pubblicato il romanzo “L’altra metà delle note”, non un libro autobiografico ma che attinge molto dalla sua storia personale: “Sicuramente tanto di me è presente nella tempesta emotiva di Tina, derivata da un grande cambiamento. Non è facile lasciare il nido per affrontare la vita del musicista, sempre più esposto e sul quale pesano tantissime aspettative”.

Laura Marzadori: la gaffe in televisione

Lo scorso novembre Laura Marzadori, ospite del programma “Nessuno dorma” su Rai 5, è stata protagonista di un lapsus, che le ha fatto sperimentare il bullismo dei leoni da tastiera. Durante la puntata il conduttore Massimo Bernardini le ha chiesto di suonare un pezzo de “La Traviata”, una delle sue opere preferite. La Marzadori ha, però, suonato l’incipit della “Aida”. La violinista si è subito scusata sui social, dopo essere stata duramente attaccata: “Dopo ore di prove in cui ho suonato e parlato mi sentivo molto stanca. La domanda non era concordata e nella tensione del momento sono andata nel pallone. Mi rendo conto sia stato un errore macroscopico…”. Laura Marzadori è fidanzata con Eugenio Silvestri, violista alla Scala: “La nostra storia è iniziata prima che vincessimo il concorso scaligero. Ci siamo supportati a vicenda, vincere insieme è stato importante anche per la coppia. Il convivere ci ha fatto scoprire altre affinità oltre la musica: la bicicletta, il nostro barboncino, il cinema, il verde e gli animali“. La coppia viva fuori Milano, a Robecco sul Naviglio.

