Laura Mattarella a Pantelleria/ Chi dopo Conte e Casalino “sfiora” il Quirinale

Laura Mattarella in vacanza con la famiglia. La figlia del Capo dello Stato Sergio Mattarella ha scelto il mare di Pantelleria per rinfrescarsi quest’estate. Lo rivela il settimanale “Chi”, che pubblica in esclusiva le foto della figlia del Presidente della Repubblica, il quale invece è rimasto a Roma, nella tenuta del Castelporziano, per non creare troppi problemi tra scorte, spostamenti e mascherine. “Bikini semplice ed elegante che mette in risalto la sua linea snella”, così il settimanale descrive Laura Mattarella, che ha funzioni di first lady a causa della scomparsa della madre Marisa Chiazzese nel 2012. Uno scoop in linea con gli ultimi dei settimanali, che hanno pizzicato i politici in vacanza (come il premier Giuseppe Conte) o i loro portavoce, come nel caso di Casalino. Nata a Palermo come l’illustre padre, ama le isole siciliane, quindi ha deciso di rilassarsi a Pantelleria con il marito Cosimo Comella e i tre figli: Manfredi di 24 anni, Maria Chiara di 21 e Costanza, 17. “La famiglia presidenziale è ospite di amici ed è stata sorpresa mentre fa il bagno al largo”.

LAURA MATTARELLA, FIGLIA PRESIDENTE A PANTELLERIA

Il settimanale “Chi” ha poi parlato della scelta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di restare a Roma. Pare che la decisione sia legata proprio all’emergenza coronavirus: il Capo dello Stato non vuole creare problemi, quindi trascorrerà solo tre giorni a Palermo. Di recente comunque Sergio Mattarella e sua figlia Laura sono stati visti insieme al Circo Massimo per la prima di Rigoletto, il capolavoro di Giuseppe Verdi che ha aperto la stagione estiva dell’Opera di Roma dopo i mesi di stop imposti dall’emergenza coronavirus. Mattarella non è solo il massimo rappresentante delle istituzioni, ma è anche uno dei più amati. Uno dei suoi tratti caratteristici è l’estrema riservatezza, che evidentemente la figlia Laura ha ereditato da lui. Di professione avvocato, non le interessa apparire, infatti ha fatto del riserbo il suo punto di forza. Sempre presente al fianco del padre, da quando fu eletto presidente della Repubblica nel 2015, nell’unica intervista concessa finora in cinque anni disse di voler essere utile al padre.



