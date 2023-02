Laura Mattarella e Marisa Chiazzese, chi sono figlia e moglie di Sergio Mattarella/ Il suo dolce ricordo…

Laura Mattarella è la figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la “first lady” italiana in quanto in seguito alla morte della madre, Marisa Chiazzese, è lei stessa ad accompagnare il padre nelle occasioni ufficiali, come prevede il protocollo cerimoniale. Le regole per i Capi di Stato prescrivono infarti che se un Presidente è accompagnato dalla moglie, chi lo riceve deve essere a sua volta accompagnato. Laura Mattarella riveste dunque l’incarico di consorte supplente ed è la terza donna nella storia della Repubblica Italiana a rivestire questo ruolo. Prima di lei erano state consorti supplenti soltanto Ernestina Saragat, figlia di Giuseppe, e Marianna Scalfaro figlia di Oscar Luigi.

Il suo esordio come consorte supplente è avvenuto in occasione del ricevimento per la Festa della Repubblica 2015 nei giardini del Quirinale. Per la precisione, è in carica dal 3 febbraio 2015. Nelle visite ufficiali è comparsa accanto al padre ma ha svolto anche degli incontri e delle visite in autonomia in un’ottica di pace e di rafforzamento dei rapporti umanitari. Nata il 2 dicembre del 1968, Laura Mattarella è avvocata amministrativista e porta il nome del nonno materno Lauro Chiazzese, noto giurista e rettore dell’Università di Palermo. Della sua vita privata sappiamo che è sposata con Cosimo Comella, dal quale ha avuto tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza.

Laura Mattarella è la terza figlia nata dal matrimonio tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Marisa Chiazzese. L’amata consorte del presidente è infatti morta nel 2012 in seguito alle tragiche conseguenze di un tumore. Marisa Chiazzese era nata a Palermo, figlia dell’accademico Lauro Chiazzese, ex rettore dell’Università di Palermo e docente di diritto romano, deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946. Sua sorella era Irma Chiazzese, che aveva sposato Piersanti Mattarella, fratello di Sergio e all’epoca Presidente della Regione Sicilia, ucciso dalla mafia la mattina del 6 gennaio 1980.

Non si conoscono molti dettagli della loro vita privata, in quanto la coppia ha sempre dimostrato una spiccata riservatezza. Marisa Chiazzese e Sergio Mattarella hanno avuto tre figli: Laura, Francesco e Bernardo Giorgio. Il Presidente della Repubblica aveva voluto ricordare la moglie con queste parole, durante un intervento al Quirinale in occasione della Giornata Nazionale della Ricerca sul Cancro: “Penso da tempo quando per seguire la persona a me più cara al mondo ho trascorso a più riprese numerose settimane in ospedali oncologici. Per tutte le persone in buona salute sarebbe auspicabile che ogni tanto trascorressero qualche giorno in visita negli ospedali perché il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni cosa il giusto posto nella vita”.











