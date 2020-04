Laura Mattarella, telefonata da Melania Trump/ “Speranza e ottimismo sul coronavirus”

Melania Trump ha chiamato Laura Mattarella, figlia del Capo dello Stato italiano. A rivelarlo è stata la stessa first lady americana in un tweet in cui ha spiegato anche il contenuto della loro conversazione. La moglie del presidente statunitense Donald Trump ha spiegato di aver espresso le sue condoglianze alla figlia di Sergio Mattarella per la morte dei tanti italiani, vittime del Covid-19. Le due si erano conosciute durante la visita del presidente della Repubblica a Washington lo scorso 16 ottobre. Essendo vedovo, è la figlia Laura a svolgere le funzioni di first lady. Stando a quanto riportato da Repubblica, dal Quirinale trapela l’apprezzamento dal punto di vista umano della telefonata, che non è neppure da sottovalutare dal punto di vista politico, considerando il percorso intrapreso da Trump di recente. Il presidente americano il 31 marzo ha annunciato aiuti per l’Italia: 100 milioni di dollari di materiale sanitario, oltre ai respiratori che stanno già inviando al nostro Paese, come alla Spagna e alla Francia.

CORONAVIRUS, MELANIA TRUMP CHIAMA LAURA MATTARELLA

«Giuseppe era molto contento», ha dichiarato in quell’occasione Donald Trump riferendosi al nostro presidente del Consiglio. Ora invece la notizia della telefonata tra la moglie Melania e Laura Mattarella, figlia del Capo dello Stato, a cui ha offerto «le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus». Ma ha anche espresso «ottimismo e speranza sul fatto che il trend positivo prosegua». Durante il colloquio Melania Trump ha sottolineato che «il popolo americano è vicino ai nostri alleati». Inoltre, ha citato i 100 milioni di dollari di aiuti e ha espresso speranza affinché la pandemia venga sconfitta nelle prossime settimane. L’annuncio del sostegno economico all’Italia da parte degli Stati Uniti comunque comprendeva anche la messa a disposizione per il nostro Paese delle basi militari Usa presenti in Italia per attivare in tempi brevi gli ospedali da campo.

Spoke today w/ Mrs. Laura Mattarella of Italy. I extended my deepest condolences for the Italians who have lost their lives to #COVID19. Hopeful that positive trend will continue in Italy & other parts of world soon. — Melania Trump (@FLOTUS) April 8, 2020





