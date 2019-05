Laura moglie di Angelo Russo/ “Insieme hanno vissuto i momenti più difficili…”

Laura, la moglie di Angelo Russo, l’attore che da poco è stato eliminato da questa edizione di Ballando con le Stelle 2019 dove si esibiva assieme alla sua partner, Anastasia Kuzmina. Ora che il 57enne originario di Ragusa e che è diventato celebre al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione sul piccolo schermo nel cast de “Il Commissario Montalbano” infatti tornerà dalla sua famiglia, costruita quasi 40 anni fa con quella che è la sua storica compagna e va dato atto a Russo, a differenza di altri personaggi del mondo dello spettacolo, di aver saputo mantenere un certo riserbo attorno alla sua vita personale tanto che di Laura (sposata circa 38 anni fa) e della figlia che hanno avuto si sa relativamente poco e quel poco che si conosce del privato dell’attore siciliano classe ’61 lo si desume da alcune interviste televisive e dai suoi canali social.

LAURA, MOGLIE DI ANGELO RUSSO, LA STORICA COMPAGNA

Per capire quanto sia importante Laura nella vita di Angelo Russo, basti pensare a quanto raccontato proprio di recente dal diretto interessato che, terminata la sua esperienza sul palcoscenico, pardon, sulla pista da ballo dello show condotto da Milly Carlucci, ha rivelato che la famiglia per lui viene prima di tutto, anche della sua stessa professione che pure ha cominciato in giovane età e che l’ha visto scappare di casa a soli 16 anni per inseguire il suo sogno e dopo vari litigi coi suoi genitori. E pare che sia stata proprio Laura decisiva, dopo che il marito aveva recitato a teatro e in piccoli ruoli in televisione, per la sua entrata nel 1999 nel cast de “Il Commissario Montalbano”, dove Russo veste i panni dell’agente Catarella. Infatti sarebbe stata proprio la sua compagna, costante punto di riferimento, ad aiutarlo a preparare persino il provino con cui ha ottenuto la parte nella serie tv di successo e che ha lanciato anche nel firmamento dello showbiz italiano pure Luca Zingaretti.

LAURA E ANGELO RUSSO, UNA LOVE STORY CHE DURA DA 38 ANNI…

D’altronde, come raccontato di recente da Angelo Russo in varie ospitate in tv, la sua storia con Laura dura oramai da 38 anni, ovvero da quando l’attore siciliano era poco più che maggiorenne. Assieme i due hanno vissuto i periodi difficili ma anche quelli belli dopo che Angelo ha raggiunto la notorietà: infatti dal loro amore è nata la figlia Leandra. “Tra di noi è ancora una love story stupenda” ha spiegato Russo a Tv Radio Corriere, rivelando anche quale è stato l’episodio che li ha fatti conoscere e che di fatto ha portato al colpo di fulmine: secondo il 57enne nato a Ragusa, il loro primo incontro è stato combinato quasi per gioco, sulla scalinata di una chiesa, ma da lì, pian piano, è diventata una storia seria: insomma, tutti elementi che hanno contribuito a rendere l’agente Catarella simpatico al pubblico di Ballando con le Stelle e che, prima dell’eliminazione, non solo era dato tra i favoriti ma aveva pure stupito favorevolmente anche chi non credeva che si potesse disimpegnare così bene sulla pista da ballo.



