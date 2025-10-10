Marco Predolin e sua moglie Laura si sono raccontati tra simpatici aneddoti e vita matrimoniale a La Volta Buona di Caterina Balivo.

L’amore è stato il leit motiv della puntata odierna de La Volta Buona, dal tema della differenza d’età ai matrimoni suggellati in età matura. A quest’ultimo caso appartengono Marco Predolin e sua moglie Laura che con grande simpatia si sono raccontati tra curiosità, aneddoti relativi alla quotidianità e albori della liaison. Il primo a prendere la parola è stato proprio il conduttore che già da giovanissimo aveva compiuto il grande passo delle nozze: “Ero giovanissimo, non ricordo praticamente nulla”. Diverso invece il valore del fatidico sì con l’attuale moglie Laura: “Con lei sono cresciuto, ho messo la testa a posto”.

Marco Predolin a La Volta Buona: “Mia moglie Laura? Con il matrimonio cresce il senso di responsabilità…”

Il racconto prosegue con Laura, moglie di Marco Predolin. A La Volta Buona rivela di un particolare feedback ricevuto sul conto della sua dolce metà: “Tutti mi dicono, anzi diciamo alcune persone, che da quando ci siamo sposati lui è cambiato. Nel senso che è molto più tranquillo, ma la stessa cosa si può dire di me. Insieme siamo migliorati, l’amore è questo; ci ha elevati ad un passo successivo”.

Marco Predolin ha confermato il cambiamento ma sottolineando la connotazione positiva: “Con un legame come il matrimonio senti il senso di responsabilità, l’importanza di dare conto all’altra persona”. La moglie del conduttore, Laura, riavvolge invece il nastro ricordando gli albori della liaison: “All’inizio ero molto gelosa, non c’era quel grado di conoscenza del suo mondo con il pubblico che lui ha ancora tantissimo. Quando si andava in alcuni posti veniva avvicinato in maniera molto diretta e questa cosa all’inizio è difficile da gestire…”.