Laura, moglie Enzo Salvi/ Er Cipolla: “mi vizia un pò e anche per questo la amo”

Laura è la moglie di Enzo Salvi, l’attore e comico romano ospite della nuova puntata di “C’è tempo per”, il programma del mattino di Raiuno condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Un amore importante quello tra Laura e Enzo suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli. Che dire di Laura? La donna è molto riservata e discreta e si conosce davvero poco sulla sua vita privata. Le poche informazioni sono state condivise proprio dal mitico Er Cipolla che sui social ha postato una lunghissima dedica d’amore alla sua amata. “L’unica ragione per cui sento di essere un uomo fortunato è perché ti ho incontrato. Tu hai cambiato la mia vita in meglio, mi ha fatto un uomo più felice e migliore ed è bastato solo un tuo sorriso. Quel sorriso vivrà nei miei sogni per sempre, anche se ogni momento che passo con te sembra un sogno, quindi, suppongo che il tuo sorriso sarà sempre quello che cercherò nella mia vita. Auguri Buon compleanno alla donna più speciale , alla madre più dolce e alla moglie più incredibile! Ti amo Laura” sono le parole scritte dal comico romano alla moglie che considera la sua più grande gioia.

Laura e Enzo Salvi: la passione per i pappagalli

Enzo Salvi e la moglie Laura sono sposati da diverso tempo. Il loro amore è la prima grande certezza della vita dell’attore conosciuto dal grande pubblico anche con lo pseudonimo de Er Cipolla. Un amore che non ha mai vissuto alcuna crisi e ha visto la coppia diventare anche genitori di due splendidi figli: il primo lavora come ragioniere, mentre il secondo sta studiando per diventare grafico pubblicitario. Tutta la famiglia vive ad Ostia, sul litorale laziale, e sono molto uniti stando a quanto dichiarato dal comico che parlando proprio dei figli si è definito un papà attento e presente: “li chiamo settecento volte al giorno al telefono”. Una cosa è certa: il messaggio che Enzo Salvi ha voluto dedicare all’amata moglie ha emozionato il popolo dei social che hanno commentato entusiasti: “i valori che non esistono più. oggi si vive di apparenze e falsità. non poteva che essere tua moglie visto la persona che tu sei. tanti auguri”. Un amore fatto anche di passioni condivise come quelle dei viaggi e dei pappagalli al punto di organizzare il viaggio di nozze nell’Isola di Tenerife dove si trova il Loro Parque, un parco dove sono visibili una delle più grandi collezioni di pappagalli al mondo. I viaggi sono tra le passioni condivise tra Enzo e Salvi con il comico che dalle pagine de Il Messaggero ha dichiarato: “lei si occupa della valigia. Della sua come della mia, da quando ci conosciamo. Forse non sarei nemmeno in grado di farla una valigia da solo. Lei pensa a tutto: vestiti, accessori, scarpe. In effetti mi vizia po’ e anche per questo la amo”.



