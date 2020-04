Laura, moglie Enzo Salvi/ Lui: “Il tuo sorriso sarà sempre quello che cercherò”

Pubblicità

Laura è la moglie di Enzo Salvi, il comico e attore romano protagonista della nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate” che vede scontrare il mondo dei “brutti” contro quello dei “belli”. Un amore importante quello tra Laura e “Er Cipolla” che, insieme, hanno costruito una bellissima famiglia. Due i figli nati dal loro amore: Manuel e Nicolò. La coppia è felicemente sposata da tantissimi anni, anche se hanno sempre preferito vivere il loro rapporto lontano dal clamore mediatico e dai riflettori. Sui social, infatti, il comico romano condivide pochissime foto della sua amata, ma quando lo fa è per un motivo importante. In occasione del compleanno della moglie, l’attore romano ha postato una foto in bianco e nero della sua Laura con un bellissimo messaggio d’amore. “L’unica ragione per cui sento di essere un uomo fortunato è perché ti ho incontrato. Tu hai cambiato la mia vita in meglio, mi ha fatto un uomo più felice e migliore ed è bastato solo un tuo sorriso. Quel sorriso vivrà nei miei sogni per sempre, anche se ogni momento che passo con te sembra un sogno, quindi, suppongo che il tuo sorriso sarà sempre quello che cercherò nella mia vita. Auguri Buon compleanno alla donna più speciale , alla madre più dolce e alla moglie più incredibile! Ti amo Laura”.

Pubblicità

Enzo Salvi: “mia moglie Laura si occupa della valigia”

La dedica di buon compleanno di Enzo Salvi alla moglie Laura ha emozionato tantissimi fan e follower dell’attore romano che hanno commentato con frasi del tipo: “i valori che non esistono più. oggi si vive di apparenze e falsità. non poteva che essere tua moglie visto la persona che tu sei. tanti auguri”. Con Er Cipolla, Laura ha costruito una bellissima famiglia e condivide la passione per i viaggi e per i pappagalli. Insieme, infatti, hanno deciso di fare il viaggio di nozze proprio nell’Isola di Tenerife per visitare il Loro Parque, dove è possibile ammirare una delle più grandi collezioni di pappagalli del mondo. Parlando proprio di viaggi, il comico romano a Il Messaggero ha rivelato sulla moglie Laura: “lei si della viglia. Della sua come della mia, da quando ci conosciamo. Forse non sarei nemmeno in grado di farla una valigia da solo. Lei pensa a tutto: vestiti, accessori, scarpe. In effetti mi vizia po’ e anche per questo la amo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA