Laura, moglie Enzo Salvi/ “Sei il mio mondo, la madre più dolce”

L’attore Enzo Salvi è sposato con Laura, con cui ha avuto due figli. Il comico romano è da sempre molto riservato sulla sua vita privata, di lui sappiamo che non ha mai lasciato Ostia dove è nato e dove ha buona parte dei suoi affetti più cari. Con la moglie Laura, Enzo Salvi condivide la passione per i viaggi e l’amore per gli animali: “Il mio viaggio di nozze a Tenerife lo porterò sempre nel cuore. Sono un appassionato di pappagalli e li c’è il Loro Parque. Una delle collezioni di pappagalli più grandi e belle del mondo. Ringrazio ancora mia moglie che ha accettato di andarci”, ha raccontato tempo fa a Il Messaggero. Invece, il comico ha ricordato come un “incubo”, un viaggio in camper fatto insieme alla moglie e una coppia di amici: “La convivenza in pochi metri quadri è stata disastrosa”.

Laura: moglie di Enzo salvi e compagna di viaggi

Sui suoi canali social Enzo Salvi parla poco della sua famiglia, i post sono quasi tutti dedicati al suo lavoro e alla sua passione per i pappagalli. Ma, lo scorso 22 settembre 2020, in occasione del compleanno della moglie Laura, Salvi ha pubblicato due scatti della compagna di vita e una dolce dedica: “Nel tuo giorno speciale, voglio farti sapere che tu sei il mio mondo e non posso immaginare la mia vita senza di te. Auguri Buon Compleanno alla donna più bella, alla madre più dolce e alla moglie più incredibile e sopratutto AMANTE DEGLI ANIMALI”. Sulle pagine de Il Messaggero, il comico ha confessato che quando parte per lavoro è ancora la moglie, dopo tanti anni insieme, a fargli la valigia. Il suo unico compito è ricordarsi il carica-batteria del cellulare, al resto pensa la sua Laura.

