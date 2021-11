Laura, moglie Giampiero Galeazzi/ “Si arrabbiava per l’imitazione della Marchesini”

Giampiero Galeazzi e la moglie Laura, una vita insieme

Giampiero Galeazzi, morto oggi 12 novembre, è stato sposato tutta la vita con sua moglie Laura. La coppia ha avuto due figli Gianluca (1975) e Susanna (1978), entrambi giornalisti. In una recente intervista a Il Tempo, la figlia Susanna ha parlato della sua famiglia, unita e piena di confidenza: “Credo di essere stata privilegiata e mi sia stato dato di più di quanto sia nella normalità”. I genitori Giampiero e Laura hanno costruito “una famiglia ‘perfettamente disordinata’ dove l’equilibrio lo abbiamo sempre trovato”. Bisteccone e la moglie hanno insegnato ai figli, con le loro azioni, i veri valori da condividere: “Mio padre e mia madre sono insieme da quarant’anni e anche questo per me e mio fratello è un valore che ha strutturato in modo profondo la nostra famiglia”, ha aggiunto la figlia.

Com'è morto Giampiero Galeazzi: causa e malattia/ Aveva il diabete

Più di 40 anni insieme, due figli e una nipotina

Da papà Giampiero Galeazzi, la figlia Susanna ha imparato a “prendere la vita come una commedia, di essere leggeri anche nei momenti di difficoltà e soprattutto mi ha sempre fatto capire che di me si fidava”, mentre ha definito la madre Laura “la donna più elegante che abbia incontrato”. Susanna ha reso i genitori nonni: la nipote del giornalista sportivo si chiama Greta Alma Maria ed è nata nel 2017. In una delle sue ultime interviste alla Gazzetta dello Sport, Giampiero ha rivelato un simpatico aneddoto sulla moglie: “Laura si arrabbiava quando Anna Marchesini a Fantastico faceva la moglie “cecata” di Galeazzi”. Marito e moglie hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita di coppia e familiare.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA