Laura Morante: “In amore le ho solo prese”/ “Ma ora sono felicemente sposata dal 2004”

Morante: “Per il secondo marito ho lasciato l’Italia”

Laura Morante, ai microfoni del settimanale Oggi, ha parlato del tema della chirurgia estetica e di quanto sia un segno di fragilità: “Alterare i lineamenti fino a deformarli è un segno di fragilità psicologica . Preferisco la psicanalisi. Avevo avviato un percorso. L’ho sospeso. Quindi forse non ci credo fino infondo.”

E ancora: “Comunque l’analisi non mi serve contro la paura di invecchiare. Il mio unico timore è indossare abiti troppo giovanili rispetto agli anni” afferma l’attrice che si è sposata ben tre volte per amore: “Mia madre sosteneva che che è un sentimento sopravvalutato. Io sull’amore non ho badato a spese. Letteralmente. Per non allontanarmi da un fidanzato, ho perso il contratto della mia vita: una cifra folle, che non mi hanno mai più offerto. E poi lo sciagurato mi ha abbandonato – ammette Laura Morante – Aggiungo che per il secondo marito ho lasciato l’Italia e mi sono trasferita in Francia, dove ho vissuto fino a vent’anni fa“.

Laura Morante: “Sono felicemente sposata dal 2004”

Morante, ai microfoni di Oggi, ha raccontato le sue vicissitudini amorose dopo le quali ha ritrovato la felicità insieme all’attuale marito: “Le ho solo prese. Ma sono felicemente sposata dal 2004, dopo due matrimoni e un rapporto serio finiti precocemente. Non mi posso lamentare“.

Sul tema della famiglia tradizionale, l’attrice dichiara: “Ha prodotto tanti di quei danni, che qualunque atra sarà meglio. Bisognerebbe sollevare il figlio dal peso delle separazioni. Il legame biologico è pura volontà di potere. In alcune specie è la madre a occuparsi della prole, con un suo consanguineo. Io sarei stata avvantaggiata: ho sette sorelle e due fratelli!” ha affermato Morante.

