Laura Pasqua, moglie Luigi Busà/ “Non le piacevo, dopo un bacio in discoteca…”

Laura Pasqua è la donna che ha conquistato il cuore di Luigi Busà, campione karateka italiano, specializzato nel kumite, campione alle Olimpiadi di Tokyo. I due si conoscono da bambini grazie ai papà, entrambi maestri di karate. Tra i due, tuttavia, non c’è stato un colpo di fulmine. L’amore, infatti, è nato gradatamente al punto che Luigi, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, ha raccontato come, inizialmente, la moglie non provasse alcun interesse nei suoi confronti.

“Non c’era molta simpatia tra noi a stento ci salutavamo. Lei diceva che ero troppo ‘selvaggio’ e che non mi esprimevo bene, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto”, ha raccontato il campione nel cui cuore, oggi, c’è la moglie Laura con cui il rapporto è totalmente cambiato dopo un bacio in discoteca durante una serata con gli amici.

Laura Pasqua, moglie Luigi Busà: dal bacio al grande amore

Un semplice bacio in discoteca ha dato inizio alla splendida storia d’amore tra Laura Pasqua e Luigi Busà che è stata coronata dal matrimonio. Il giorno del fatidico sì è stato descritto dal campione che oggi è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno come “il giorno più bello della sua vita”. Dopo tante vittorie sportive, sposare la donna della sua vita ha regalato una gioia ancora più grande a Luigi Busà.

Con il sostegno e l’amore di Laura, il campione è riuscito a portare a casa anche una vittoria straordinaria alle Olimpiadi di Tokyo. Al di là delle medaglie, il matrimonio con Laura è il trofeo più grande che Luigi abbia conquistato.

