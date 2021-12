Laura Pasqua, moglie Luigi Busà/ Si conoscono da sempre, ma l’amore…

Laura Pasqua è la moglie di Luigi Busà, campione siciliano di karate che tutta l’Italia ha conosciuto grazie alla bellissima medaglia d’oro conquistata il 6 agosto scorso alle Olimpiadi di Tokyo. La loro storia d’amore è decisamente particolare e merita di essere raccontata: Luigi Busà e la moglie Laura Pasqua si conoscono fin da quando erano bambini grazie ai papà, entrambi maestri di karate. Sappiamo che il padre ha avuto un ruolo decisivo per la carriera agonistica di Luigi Busà, le traiettorie dell’amore tra Luigi e Laura invece sono state più complicate. Niente amori precoci, da fidanzati all’età della scuola: l’amore è nato gradualmente, come Luigi Busà ha raccontato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Luigi Busà/ Il rapporto con il padre e il bullismo: "Papà mi ha dato la forza giusta"

In quella intervista, il campione olimpico aveva raccontato come, inizialmente, la futura moglie non provasse alcun interesse nei suoi confronti: “Non c’era molta simpatia tra noi, a stento ci salutavamo. Lei diceva che ero troppo ‘selvaggio’ e che non mi esprimevo bene, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto”, ha voluto svelare Luigi Busà sul suo rapporto iniziale con Laura Pasqua.

Luigi Busà: "Oro karate a Tokyo? Che emozione!"/ "Ho vinto 13 scudetti di fila, ma…"

LAURA PASQUA, MOGLIE LUIGI BUSÀ: UN AMORE CRESCIUTO GRADUALMENTE

Quando è cambiato tutto? Dopo un bacio sopra ad una Vespa al termine di una serata con gli amici in discoteca è scoccata la scintilla fra Luigi Busà e Laura Pasqua, una storia d’amore che è stata coronata dal matrimonio anche se pure in quel caso ci è voluta pazienza, perché Laura studiava all’Università di Padova e di conseguenza il fidanzamento non fu immediato. Nel 2018 Luigi Busà vince l’argento ai Mondiali di karate a Madrid e per festeggiare, dopo la gara, fa la proposta di matrimonio a Laura, davanti a tutta la Nazionale.

Luigi Busà: "Ero sovrappeso, ero bullizzato"/ "Olimpiadi? A Tokyo volevano multarmi"

Sognavano di sposarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma il Covid ha scombussolato tutti i piani – però più sul piano sportivo. Luigi Busà e Laura Pasqua si sono sposati dunque l’11 settembre 2020 a Villa Infinito Mare, nella loro Sicilia, ma non dopo i Giuochi, bensì con un anno ancora di avvicinamento alle Olimpiadi che infine Luigi avrebbe vinto: “È stato il giorno più bello della mia vita. Dopo tante finali europee, mondiali, dopo le qualifiche olimpiche, il momento in cui più mi sono sentito teso e agitato è stato proprio prima del mio matrimonio”, ha raccontato Luigi alla Gazzetta dello Sport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA