Laura Pausini all’Eurovision 2022 dopo la delusione dell’Oscar/ “Capisco le chiacchiere ma…”

Non è certamente azzardato definire Laura Pausini la cantante più amata oltre i nostri confini. Non solo i suoi brani sono ben conosciuti da chi vive oltre i nostri confini, ma a parlare per lei ci sono anche i riconoscimenti: 1 Grammy, 4 Latin Grammy, 1 Golden Globe e decine di altri riconoscimenti. Con un palmares così importante c’è solo una piccola lacuna, l’Oscar, che ha però sfiorato recentemente con la nomination per “Io /Seen”.

Lei, però, non l’ha presa male, anzi. Questa “sconfitta” è stata per lei l’occasione per dare un grande insegnamento alla sua bambina, Paola, nata dalla relazione con il compagno Paolo Carta: “La vittoria mi avrebbe mandato in crisi perché dopo non ci sarebbe stato più nulla – ha detto lei in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. Non veniamo educati alla sconfitta. Volevo dare a mia figlia Paola, molto legata al teama dei like, un insegnamento: sono andata e tornata allo stesso modo dai Golden Globe vinti e dall’Oscar che ho perso”. Ma ora per lei è in arrivo un’altra soddisfazione: si potrà infatti mettere alla prova come conduttrice dell’Eurovision Song Contest, che si tiene a Torino.

Laura Pausini pronta per l’Eurovision Song Contest: ora smentisce le dicerie

In questa nuova esperienza da conduttrice dell’Eurovision Song Contest, dove l’Italia sarà rappresentata da Blanco e Mahmood, Laura sarà affiancata da Mika e Alessandro Cattelan. Negli ultimi giorni si sono però diffuse alcune voci in merito a una presunta lite tra la cantant e l’ex conduttore di “X Factor”. È proprio l’interprete de “La Solitudine” a prendere la parola e a smentire seccamente: “Da una parte mi fanno ridere, dall’altra non capisco perché debbano inventarsi sempre queste cose – ha detto a ‘Catteland’, in onda su Radio Deejay, trasmissione condotta proprio dal collega -. Ma penso che quando ti vedrò di darò uno schiaffone”.

Anzi è stata proprio la presenza dei suoi compagni di avventura a spingerla ad accettare: “Si dice che non ci sia un buon clima tra me e Cattelan – ha detto anche al ‘Corriere della Sera’ -. Capisco le chiacchiere, ma io ho accettato perché ci sono lui e Mika. Ho detto di no ad alcuni talent all’estero perché non mi piaceva il cast”.











