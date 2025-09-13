Laura Pausini e Gianluca Grignani ancora ai ferri corti: la frecciatine del cantante

La tensione tra Laura Pausini e Gianluca Grignani non accenna a spegnersi e la polemica intorno a La mia storia tra le dita è tornata più accesa che mai dopo la serata dei TIM Music Awards andata in onda su Rai 1. Sul palco dell’Arena di Verona, la cantante di Solarolo ha proposto proprio la sua versione della celebre canzone di Grignani, scelta come singolo di lancio del nuovo progetto Io canto 2. Un’esibizione attesissima, che ha emozionato il pubblico televisivo e quello presente in sala, ma che ha inevitabilmente riacceso vecchie frizioni.

Già nelle scorse settimane, infatti, Grignani aveva espresso un certo malumore per non essere stato citato direttamente da Laura nell’annuncio della cover e per la coincidenza dell’uscita del brano. Non solo, subito dopo, il cantante ha poi rilanciato un’altra versione del suo brano, in duetto con Matteo Bocelli. Al che, Pausini aveva provato a spiegare che la scelta della canzone era stata concordata mesi fa con gli editori e che non c’era nessuna intenzione di oscurarlo, bensì di farli un omaggio.

Gianluca Grignani ancora furioso con Laura Pausini: dettagli

Ebbene, subito dopo la fine dell’esibizione della Pausini ai Tim Music Awards, Grignani ha condiviso sul suo profilo social alcuni versi della sua canzone, Rockstar, che in molti hanno interpretato come l’ennesima stoccata, indiretta ma chiarissima, nei confronti della collega. “Ma sai qual è la verità? Stessa realtà due facce ha”, ha scritto durante la diretta dello show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La Pausini deciderà di replicare nuovamente alla provocazione di Gianluca? Non resta che attendere per scoprirlo.